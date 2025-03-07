imsakiye

TOKİ 250 bin konut başvuruları başlıyor mu, ne zaman? TOKİ 250 bin konut yapılacak iller

TOKİ 250 bin konut projesi yoğun ilgi görüyor. Konut sahibi olmak isteyenler ise başvuru yöntemi ve tarihine odaklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje kapsamında ihale tarihlerini belirledi. Konutların yoğunluğu kent merkezleri üzerinde olurken ilçe merkezleri ve nüfusa göre konut dağılımı yapılacak. Özellikle arsa büyüklüğü ve hangi illerde kaç adet konut yapılacağı talebe göre şekillenecek.50 bin konut çalışmasıyla dar gelirli ailelerin ev sahibi olması planlanıyor. Peki TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları…

TOKİ 250 bin konut başvuruları başlıyor mu, ne zaman? TOKİ 250 bin konut yapılacak iller - 1

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ev sahibi olmayı hedefleyenler, yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. TOKİ’nin üzerinde çalıştığı sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilmesi beklenirken kent merkezi, ilçe merkezleri ve nüfusa göre konut dağılımı ön planda olacak. 2025 yılının Şubat ayında 81 ilin valiliklerine sosyal konut inşa edilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Öncelikli olarak hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi talep edildi. Peki TOKİ 2025 bin konut projesi başvuruları 2025 ne zaman? İşte, çalışmalara ilişkin son gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 250 bin konut başvuruları başlıyor mu, ne zaman? TOKİ 250 bin konut yapılacak iller - 2

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanacak TOKİ 250 bin konut projesinde çalışmalar devam ediyor.

Bakan Murat Kurum kampanya için 2025 yılı sonunu işaret ederken henüz net olarak başvuru tarihleri belli olmadı.

TOKİ 250 bin konut başvuruları başlıyor mu, ne zaman? TOKİ 250 bin konut yapılacak iller - 3

Şubat ayı başında Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut inşa edilecek arazilerin belirlenmesi için genelge iletildi. Öncelikli olarak yeterli büyüklükte hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında valiliklerin arsa belirlemesi gerekiyor bu çalışmaların ise yıl sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

TOKİ 250 bin konut başvuruları başlıyor mu, ne zaman? TOKİ 250 bin konut yapılacak iller - 4

HAYATA GEÇİRİLECEK PROJE 81 İLİ KAPSAYACAK

TOKİ 250 bin konut projesiyle birlikte dar gelirlilerin ev sahibi olması amaçlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olması beklenen çalışmada tatamıında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak.

Yeni inşa edilecek konutların altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için ihale tarihleri belli oldu. 7 Kasım’da başlayan ihale süreci, 2025 yılının Haziran ayına kadar devam edecek. 128 bin 378’i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak.

Yıl sonuna kadar ayrıntılarının netleşmesi beklenen projede kent merkezi, ilçe merkezlerinde nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapılması planlanıyor.

TOKİ 250 bin konut başvuruları başlıyor mu, ne zaman? TOKİ 250 bin konut yapılacak iller - 5

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.

TOKİ 250 bin konut başvuruları başlıyor mu, ne zaman? TOKİ 250 bin konut yapılacak iller - 6
DAHA FAZLA GÖSTER