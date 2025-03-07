TOKİ 250 bin konut başvuruları başlıyor mu, ne zaman? TOKİ 250 bin konut yapılacak iller
TOKİ 250 bin konut projesi yoğun ilgi görüyor. Konut sahibi olmak isteyenler ise başvuru yöntemi ve tarihine odaklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje kapsamında ihale tarihlerini belirledi. Konutların yoğunluğu kent merkezleri üzerinde olurken ilçe merkezleri ve nüfusa göre konut dağılımı yapılacak. Özellikle arsa büyüklüğü ve hangi illerde kaç adet konut yapılacağı talebe göre şekillenecek.50 bin konut çalışmasıyla dar gelirli ailelerin ev sahibi olması planlanıyor. Peki TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları…
TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ev sahibi olmayı hedefleyenler, yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. TOKİ’nin üzerinde çalıştığı sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilmesi beklenirken kent merkezi, ilçe merkezleri ve nüfusa göre konut dağılımı ön planda olacak. 2025 yılının Şubat ayında 81 ilin valiliklerine sosyal konut inşa edilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Öncelikli olarak hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi talep edildi. Peki TOKİ 2025 bin konut projesi başvuruları 2025 ne zaman? İşte, çalışmalara ilişkin son gelişmeler…