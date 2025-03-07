TOKİ 250 bin konut başvuruları için geri sayım: TOKİ 250 bin konut başvurusu 2025 ne zaman, hangi illerde yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 250 bin konut projesi için sona yaklaşıldı. Ev sahibi olmak isteyenler başvuru şartları, başvuru tarihleri ve konutların inşa edileceği şehirleri merak ediyor. Özellikle arsa büyüklüğü ve hangi illerde kaç adet konut yapılacağı talebe göre şekillenecek. 250 bin Sosyal Konut Projesi için ihale tarihleri belli oldu. İhalelelerin Haziran 2025’e kadar tamamlanması bekleniyor. 250 bin konut çalışmasıyla dar gelirli ailelerin ev sahibi olması planlanıyor. Peki TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları…
TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ev sahibi olmayı hedefleyenler, yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. TOKİ’nin üzerinde çalıştığı sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilmesi beklenirken kent merkezi, ilçe merkezleri ve nüfusa göre konut dağılımı ön planda olacak. 2025 yılının Şubat ayında 81 ilin valiliklerine sosyal konut inşa edilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Öncelikli olarak hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi talep edildi. Peki TOKİ 2025 bin konut projesi başvuruları 2025 ne zaman? İşte, çalışmalara ilişkin son gelişmeler…