TOKİ 250 bin konut başvuruları için geri sayım: TOKİ 250 bin konut başvurusu 2025 ne zaman, hangi illerde yapılacak?

HAYATA GEÇİRİLECEK PROJE 81 İLİ KAPSAYACAK

TOKİ 250 bin konut projesiyle birlikte dar gelirlilerin ev sahibi olması amaçlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olması beklenen çalışmada tatamıında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak.



Yeni inşa edilecek konutların altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için ihale tarihleri belli oldu. 7 Kasım’da başlayan ihale süreci, 2025 yılının Haziran ayına kadar devam edecek. 128 bin 378’i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak.



Yıl sonuna kadar ayrıntılarının netleşmesi beklenen projede kent merkezi, ilçe merkezlerinde nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapılması planlanıyor.