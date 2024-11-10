TOKİ 250 bin konut için ihale tarihlerini açıkladı: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihaleleri ne zaman?

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.