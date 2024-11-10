TOKİ 250 bin konut için ihale tarihlerini açıkladı: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihaleleri ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek. Peki, : TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihaleleri ne zaman?

TOKİ 250 bin konut için ihale tarihlerini açıkladı: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihaleleri ne zaman? - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi.TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

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TOKİ 250 bin konut için ihale tarihlerini açıkladı: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihaleleri ne zaman? - 2

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

TOKİ 250 bin konut için ihale tarihlerini açıkladı: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihaleleri ne zaman? - 3

İKLİM DOSTU MALZEMELERLE YAPILACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

TOKİ 250 bin konut için ihale tarihlerini açıkladı: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihaleleri ne zaman? - 4

TOKİ'nin sosyal konut projelerinin ihale planlamasına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

Sosyal Konut İhale Tarihleri

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