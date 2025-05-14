TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru takvimi 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve hükümet tarafından başlatılacak olan 250 bin sosyal konut projesi başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Evi olmayan ve ilk evine avantajlı fiyatlarla sahip olmak isteyen vatandaşlar, 2025 yılında duyurulacak olan 250 bin sosyal konut başvurularına odaklandı. TOKİ konutları İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde inşa edilecek. Peki, 2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu?

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru takvimi 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu? - 1

2025 TOKİ sosyal konut başvuruları için geri sayım başladı. Hem deprem korkusu hem de yeni ev sahibi olabilmek için TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularının başlamasını bekleyen vatandaşlar, gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevirdi. Bakan Kurum, son yaptığı açıklamalarda, "Bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" demişti. Peki, 2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru takvimi 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu? - 2

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor.

İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.

Buna göre; TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru takvimi 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu? - 3

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde;

"Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.

Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru takvimi 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu? - 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.

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