TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru takvimi 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve hükümet tarafından başlatılacak olan 250 bin sosyal konut projesi başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Evi olmayan ve ilk evine avantajlı fiyatlarla sahip olmak isteyen vatandaşlar, 2025 yılında duyurulacak olan 250 bin sosyal konut başvurularına odaklandı. TOKİ konutları İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde inşa edilecek. Peki, 2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu?
2025 TOKİ sosyal konut başvuruları için geri sayım başladı. Hem deprem korkusu hem de yeni ev sahibi olabilmek için TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularının başlamasını bekleyen vatandaşlar, gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevirdi. Bakan Kurum, son yaptığı açıklamalarda, "Bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" demişti. Peki, 2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu?