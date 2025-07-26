TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihleri 2025: Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Dar ve orta gelirliler için fırsat

TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularında son durum, ilk kez ev sahibi olabilmek için bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilmesi planlanan 250 bin konutluk dev sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan bu projede hem konutların inşa süreci hem de başvuru aşamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 81 ilde hayata geçecek olan projenin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihleri 2025: Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Dar ve orta gelirliler için fırsat - 1

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için umut olan TOKİ'nin 250 bin konutluk dev projesinde yeni gelişmeler merakla takip ediliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihleri 2025: Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Dar ve orta gelirliler için fırsat - 2

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor.

İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.

Buna göre; TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 yılının son ayları itibarıyla başlaması bekleniyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihleri 2025: Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Dar ve orta gelirliler için fırsat - 3

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde;

"Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.

Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihleri 2025: Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Dar ve orta gelirliler için fırsat - 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.

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