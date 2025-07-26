TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihleri 2025: Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Dar ve orta gelirliler için fırsat
TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularında son durum, ilk kez ev sahibi olabilmek için bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilmesi planlanan 250 bin konutluk dev sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan bu projede hem konutların inşa süreci hem de başvuru aşamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 81 ilde hayata geçecek olan projenin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için umut olan TOKİ'nin 250 bin konutluk dev projesinde yeni gelişmeler merakla takip ediliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak?