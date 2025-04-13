TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri, ilk evini uygun fiyatla almak isteyen yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 250 bin konut projesinde, en fazla konut İstanbul'da inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde inşa edilecek TOKİ konutlarıyla ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Şimdi ise gözler TOKİ 250 bin konut başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?
TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları için geri sayım başladı. Yapılacak projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?