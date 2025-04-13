TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri, ilk evini uygun fiyatla almak isteyen yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 250 bin konut projesinde, en fazla konut İstanbul'da inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde inşa edilecek TOKİ konutlarıyla ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Şimdi ise gözler TOKİ 250 bin konut başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 1

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları için geri sayım başladı. Yapılacak projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 2

BAKAN KURUM'DAN PROJE AÇIKLAMASI

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz."

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 3

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı.

TOKİ'nin konuya dair önümüzdeki aylarda açıklama yapması bekleniyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.

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