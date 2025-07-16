TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Bakan Kurum o tarihi işaret etti
Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 7 Kasım 2024’te başlayan ihale süreci Haziran 2025’e kadar devam edecek. Bu kapsamda, sosyal konut başvurularının 2025 yaz aylarından sonra başlaması bekleniyor. Bakan Murat Kurum ise kampanyanın yıl sonunda duyurulacağını açıkladı. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?
TOKİ'nin 250 bin konutluk dev sosyal konut projesinde geri sayım başladı. İhaleler sürerken, başvuruların başlayacağı tarih ve kimlerin faydalanabileceği belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar...