TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Bakan Kurum o tarihi işaret etti

Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 7 Kasım 2024’te başlayan ihale süreci Haziran 2025’e kadar devam edecek. Bu kapsamda, sosyal konut başvurularının 2025 yaz aylarından sonra başlaması bekleniyor. Bakan Murat Kurum ise kampanyanın yıl sonunda duyurulacağını açıkladı. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Bakan Kurum o tarihi işaret etti - 1

TOKİ'nin 250 bin konutluk dev sosyal konut projesinde geri sayım başladı. İhaleler sürerken, başvuruların başlayacağı tarih ve kimlerin faydalanabileceği belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar...

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TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Bakan Kurum o tarihi işaret etti - 2

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor.

İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.

Buna göre; TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 Haziran ayından sonra başlaması bekleniyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Bakan Kurum o tarihi işaret etti - 3

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde;

"Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.

Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Bakan Kurum o tarihi işaret etti - 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.

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