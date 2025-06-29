TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurularında son durum merak ediliyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılında da sosyal konut projeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle “250 bin sosyal konut projesi” kapsamında yapılacak başvurular milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihleri, şartları ve konut inşa edilecek bölgeler vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2025 TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2025 yılın TOKİ ve hükümet ortaklığıyla yapılacak olan 250 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, ilk kez ev sahibi olacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 81 ilde yapılacak TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularıyla birlikte, dar gelirli vatandaşlarda ev sahibi olma imkanı yakalayacak. Başvuru için bekleyen vatandaşlar bir yandan da ödeme planının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?