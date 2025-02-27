TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? Dar ve orta gelirliye konut imkanı

BAKAN KURUM'DAN YENİ KONUT KAMPANYASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TOKİ'nin başlatacağı kampanya hakkında da bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:



"Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul'da, Ankara'da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız."