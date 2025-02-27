TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? Dar ve orta gelirliye konut imkanı
TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2025 yılında dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni kampanyasını duyuracak. Bakan Kurum, TOKİ tarafından başlatılacak kampanya öncesinde ayrıntıları açıkladı. Peki, 2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?
Dar ve orta gelirliye konut imkanı sunacak olan TOKİ'nin 250 bin konut projesini duyurucağı tarih merakla bekleniyor. İlk defa ev sahibi olmak için başvuruda bulunacak olan on binlerce kişi, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde ev sahibi olma şansını yakalayacak. Peki, 2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?