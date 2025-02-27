TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? Dar ve orta gelirliye konut imkanı

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2025 yılında dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni kampanyasını duyuracak. Bakan Kurum, TOKİ tarafından başlatılacak kampanya öncesinde ayrıntıları açıkladı. Peki, 2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? Dar ve orta gelirliye konut imkanı - 1

Dar ve orta gelirliye konut imkanı sunacak olan TOKİ'nin 250 bin konut projesini duyurucağı tarih merakla bekleniyor. İlk defa ev sahibi olmak için başvuruda bulunacak olan on binlerce kişi, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde ev sahibi olma şansını yakalayacak. Peki, 2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

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TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? Dar ve orta gelirliye konut imkanı - 2

2025 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz belli olmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin, "Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Buna göre; Dar gelirliye 250 bin sosyal konut başvuruları ile ilgili ayrıntılar yıl sonuna doğru duyurulacak.

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? Dar ve orta gelirliye konut imkanı - 3

BAKAN KURUM'DAN YENİ KONUT KAMPANYASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TOKİ'nin başlatacağı kampanya hakkında da bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul'da, Ankara'da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız."

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