TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularında son durum: 2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Ödeme planı ve şartlar belli oldu mu?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve hükümet ortaklığıyla yapılacak 250 bin sosyal konut projesinde son durum, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihleri, şartları ve konut inşa edilecek bölgeler yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve hükümet tarafından başlatılacak olan 250 bin sosyal konut projesi yoğun ilgi görürken özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde katılımın fazla olması bekleniyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi 81 ilde gerçekleştirilecek. Peki, 2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularında son durum ne? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, ödeme planı ve şartlar belli oldu mu?
2025 TOKİ sosyal konut başvuruları için geri sayım başladı. Hem deprem korkusu hem de yeni ev sahibi olabilmek için TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularının başlamasını bekleyen vatandaşlar, gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevirdi. Bakan Kurum, son yaptığı açıklamalarda, "Bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" demişti. Peki, 2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu?