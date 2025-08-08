TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman? 2025 TOKİ başvuru tarihleri

Türkiye’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Evi olmayan vatandaşların ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacak olan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi öncesinde başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak?

2025 yılında Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürecek TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci merakla bekleniyor. Uygun fiyatlı ve kolay ödeme seçenekleriyle dikkat çeken milyonlarca kişinin gündeminde olan TOKİ sosyal konut projeleri, hem ekonomik hem de modern konut arayışında olan vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “250 Bin Sosyal Konut Projesi,” Türkiye genelinde uygun fiyatlarla vatandaşlara modern ve konforlu evler sunmayı amaçlıyor. Bu proje kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde uygun fiyatlı, taksitlerle ödenebilen sosyal konutlar inşa ediliyor.

Projenin temel hedefi, özellikle gelir düzeyi düşük ve orta seviyede olan ailelere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sağlamak. TOKİ sosyal konutları, uygun ödeme planları ve uzun vadeli taksitlerle dar gelirli vatandaşlar için cazip bir seçenek haline geliyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor.

İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.

Buna göre; TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 yılının son ayları itibarıyla başlaması bekleniyor.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde;

"Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.

Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.

