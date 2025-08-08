TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman? 2025 TOKİ başvuru tarihleri
Türkiye’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Evi olmayan vatandaşların ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacak olan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi öncesinde başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak?
2025 yılında Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürecek TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci merakla bekleniyor. Uygun fiyatlı ve kolay ödeme seçenekleriyle dikkat çeken milyonlarca kişinin gündeminde olan TOKİ sosyal konut projeleri, hem ekonomik hem de modern konut arayışında olan vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman?