TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? İhale tarihleri açıklandı
TOKİ 250 bin konut başvuru takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları merak ediliyor. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.