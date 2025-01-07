TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? İhale tarihleri açıklandı

TOKİ 250 bin konut başvuru takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? İhale tarihleri açıklandı - 1

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları merak ediliyor. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? İhale tarihleri açıklandı - 2

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? İhale tarihleri açıklandı - 3

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? İhale tarihleri açıklandı - 4

SOSYAL KONUT İHALE TAKVİMİ

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

SOSYAL KONUT İHALE TARİHLERİ

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