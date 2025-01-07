TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? İhale tarihleri açıklandı

SOSYAL KONUT İHALE TAKVİMİ

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.



SOSYAL KONUT İHALE TARİHLERİ