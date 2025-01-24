TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesinde son durum

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Projenin ayrıntıları yakından takip edilirken, başvurularla ilgili süreç ve takvim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalarla netleşecek.