TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesinde son durum

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu tarihleri kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerini duyurmuştu. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesinde son durum - 1

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Projenin ayrıntıları yakından takip edilirken, başvurularla ilgili süreç ve takvim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalarla netleşecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesinde son durum - 2

Konuya ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri kurumun sosyal medya hesapların ve web sitesi üzerinden durulacak.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesinde son durum - 3

İHALE TARİHLERİ DUYURULDU

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesinde son durum - 4

Konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

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