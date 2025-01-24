TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesinde son durum
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu tarihleri kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerini duyurmuştu. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?
TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Projenin ayrıntıları yakından takip edilirken, başvurularla ilgili süreç ve takvim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalarla netleşecek.