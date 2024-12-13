TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale ve başvuru tarihleri, uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 250 bin konut projesinde, en fazla konut İstanbul'da inşa edilecek. İnşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Şimdi ise gözler İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuru ve ihale tarihlerine çevrildi. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi ihale ve başvuru tarihleri ne zaman?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 1

81 İLİ KAPSAYACAK

Projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek.

81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 2

BAKAN KURUM'DAN PROJE AÇIKLAMASI

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz."

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 3

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı.

TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 4

250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ

7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin ihale tarihleri;

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 5
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 6
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 7
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 8
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 9
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 10
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 11
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 12
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 13
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? - 14
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