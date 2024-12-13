TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale ve başvuru tarihleri, uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 250 bin konut projesinde, en fazla konut İstanbul'da inşa edilecek. İnşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Şimdi ise gözler İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuru ve ihale tarihlerine çevrildi. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi ihale ve başvuru tarihleri ne zaman?
81 İLİ KAPSAYACAK
Projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek.
81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.