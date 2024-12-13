TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri 2024-2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman?

250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ

7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.



Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.



İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin ihale tarihleri;