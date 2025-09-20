TOKİ 29 ilde arsa satışı yapıyor! Açık artırma ile 449 arsa satışı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?
TOKİ açık artırma usulü ile konut, arsa ve iş yeri satışları yapıyor. Yapılan son açıklamada 29 ilde 449 arsanın satışı yapılacağı yer aldı. Müzayedeler ise İstanbul, Ankara ve Mersin'de olacak. İlgililer, muhammen bedellerine göre 5 bin ila 20 milyon arasında değişen teminat bedellerini açık artırma öncesinde yatırmalılar. İşte, TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı detayları...
Açık artırma ile iş yeri satışı ekim ayında iki gün düzenlenecek. Katılımlar İstanbul, Ankara ve Mersin'deki adreslerde ve online olarak muzayede.emlakyonetim.com.tr üzerinden yapılacak. Lot 001 – Lot 164 arasında yer alan gayrimenkuller için satışlar 1 Ekim'de, Lot 165 – Lot 449 arasındakiler de 2 Ekim'de satışa çıkıyor. TOKİ arsa satışı saat kaçta?