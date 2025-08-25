TOKİ 312 arsa satışı tarihleri: 30 ilde açık artırma ile arsa satışı ödeme planı ve iller
TOKİ tarafından 30 ilde 312 arsa açık artırma yöntemi ile satılacak. İlgililer yüzde 25 ve yüzde 40 peşinat oranları ile arsalara sahip olabilecekler. Arsa satışı müzayedesine katılacaklar 2 milyon 500 bin TL ile 50 milyon arasında değişen katılım bedellerini Halkbank hesabına yatırmalılar. TOKİ 30 ilde 312 arsa satışı açık artırması için tarih ve saat arayışı sürüyor.
TOKİ açık artırma satışlarına devam ederken 312 arsa için müzayede detaylarını paylaştı. Açık artırma satışları İstanbul, Ankara ve online olarak gerçekleşecek. Peşin alımlarda ise alıcıya yüzde 15 oranında indirim söz konusu olacak. Satışa çıkan arsalar; konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyonu niteliğindedir. İşte, TOKİ 312 arsa satışı detayları...