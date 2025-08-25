TOKİ 312 arsa satışı tarihleri: 30 ilde açık artırma ile arsa satışı ödeme planı ve iller

TOKİ 312 ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMASI NE ZAMAN?

30 ildeki toplam 312 arsanın müzayedesi 10 Eylül günü saat 10:00'da düzenlenecek. Açık artırma satışları İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonunda olduğu gibi "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de online aktarılacak.



Müzayedeye katılacaklar, açık artırmanın hemen öncesinde 2 milyon 500 bin ila 50 milyon arasındaki teminat bedellerini Halkbank Halkalı şubesine ödemeliler.