TOKİ 312 arsa satışı tarihleri: 30 ilde açık artırma ile arsa satışı ödeme planı ve iller

TOKİ tarafından 30 ilde 312 arsa açık artırma yöntemi ile satılacak. İlgililer yüzde 25 ve yüzde 40 peşinat oranları ile arsalara sahip olabilecekler. Arsa satışı müzayedesine katılacaklar 2 milyon 500 bin TL ile 50 milyon arasında değişen katılım bedellerini Halkbank hesabına yatırmalılar. TOKİ 30 ilde 312 arsa satışı açık artırması için tarih ve saat arayışı sürüyor.

TOKİ 312 arsa satışı tarihleri: 30 ilde açık artırma ile arsa satışı ödeme planı ve iller - 1

TOKİ açık artırma satışlarına devam ederken 312 arsa için müzayede detaylarını paylaştı. Açık artırma satışları İstanbul, Ankara ve online olarak gerçekleşecek. Peşin alımlarda ise alıcıya yüzde 15 oranında indirim söz konusu olacak. Satışa çıkan arsalar; konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyonu niteliğindedir. İşte, TOKİ 312 arsa satışı detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 312 arsa satışı tarihleri: 30 ilde açık artırma ile arsa satışı ödeme planı ve iller - 2

TOKİ 312 ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMASI NE ZAMAN?

30 ildeki toplam 312 arsanın müzayedesi 10 Eylül günü saat 10:00'da düzenlenecek. Açık artırma satışları İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonunda olduğu gibi "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de online aktarılacak.

Müzayedeye katılacaklar, açık artırmanın hemen öncesinde 2 milyon 500 bin ila 50 milyon arasındaki teminat bedellerini Halkbank Halkalı şubesine ödemeliler.

TOKİ 312 arsa satışı tarihleri: 30 ilde açık artırma ile arsa satışı ödeme planı ve iller - 3

Açık artırmaya konu arsalar; Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu,  Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alıyor.

TOKİ 312 arsa satışı tarihleri: 30 ilde açık artırma ile arsa satışı ödeme planı ve iller - 4

İlgililer, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile arsa sahibi olabilecek. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER