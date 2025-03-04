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TOKİ 33 ilde 454 iş yerini 60 ay vadeyle satıyor! TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak? İş yeri satışı yapılacak iller

TOKİ tarafından 33 ilde 454 iş yeri açık artırma ile sahiplerini bulacak. Satın almak isteyen alıcılar iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vadeyle sahip olacak. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı 33 ildeki iş yeri satışı için açık artırmaya aynı zamanda online olarak da katılmak mümkün. TOKİ iş yeri satışı yapuılan iller hangileri?

TOKİ 33 ilde 454 iş yerini 60 ay vadeyle satıyor! TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak? İş yeri satışı yapılacak iller - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık artırma ile hem ev hem de iş yeri sahibi yapıyor. Açık artırma işlemi Ankara'da düzenlenecek. Katılımcılar aynı zamanda www.emlakmuzayede.com.tr adresinden de teklif sunabilecek. İşte, TOKİ 33 ilde iş yeri satışı peşinat bedelleri...

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TOKİ 33 ilde 454 iş yerini 60 ay vadeyle satıyor! TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak? İş yeri satışı yapılacak iller - 2

TOKİ İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı 18-19 Mart 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek. Açık artırma www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de katılım kabul edecek.

Açık artırma için başvuru, teminat işlemleri gibi süreçler Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

TOKİ 33 ilde 454 iş yerini 60 ay vadeyle satıyor! TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak? İş yeri satışı yapılacak iller - 3

TOKİ İŞ YERİ SATIŞ YAPILAN İLLER

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova'da bulunan 454 iş yeri, açık artırmayla satılacak.

TOKİ 33 ilde 454 iş yerini 60 ay vadeyle satıyor! TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak? İş yeri satışı yapılacak iller - 4

İlgililer yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile iş yeri satın alabilecek. Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklar. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekiyor. İşte tutarlar:

* muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000 TL,
* muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL,
* muhammen bedeli 1.500.000 - 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL,
* muhammen bedeli 4.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000 TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

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