TOKİ 33 ilde 454 iş yerini 60 ay vadeyle satıyor! TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak? İş yeri satışı yapılacak iller
TOKİ tarafından 33 ilde 454 iş yeri açık artırma ile sahiplerini bulacak. Satın almak isteyen alıcılar iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vadeyle sahip olacak. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı 33 ildeki iş yeri satışı için açık artırmaya aynı zamanda online olarak da katılmak mümkün. TOKİ iş yeri satışı yapuılan iller hangileri?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık artırma ile hem ev hem de iş yeri sahibi yapıyor. Açık artırma işlemi Ankara'da düzenlenecek. Katılımcılar aynı zamanda www.emlakmuzayede.com.tr adresinden de teklif sunabilecek. İşte, TOKİ 33 ilde iş yeri satışı peşinat bedelleri...