TOKİ 41 ilde arsa satışı ne zaman, saat kaçta? Yüzde 25 peşinatla TOKİ açık artırma ile 310 arsa satışı yapılan iller
TOKİ açık artırma ile 41 ilde 301 arsa satışı yapıyor. Yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatla konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar satışa çıkıyor. Açık artırma satışlarına, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra online olarak www.emlakmuzayede.com.tr adrsinden de katılım sağlanacak. Peki, TOKİ açık artırma ile arsa satışı yapılan iller hangileri, vade oranı kaç?
TOKİ açık artırma ile arsa ve konut satışları devam ediyor. Tahmini fiyatı toplamda 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 lira olan arsalar için peşin alımlarda yüzde 15 indirim söz konusu olacak. Alıcılarla buluşacak olan arsalar için satış listesi yayımlandı. TOKİ açık artırma satışı saat kaçta, nerede olacak?