TOKİ 41 ilde arsa satışı ne zaman, saat kaçta? Yüzde 25 peşinatla TOKİ açık artırma ile 310 arsa satışı yapılan iller

TOKİ açık artırma ile 41 ilde 301 arsa satışı yapıyor. Yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatla konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar satışa çıkıyor. Açık artırma satışlarına, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra online olarak www.emlakmuzayede.com.tr adrsinden de katılım sağlanacak. Peki, TOKİ açık artırma ile arsa satışı yapılan iller hangileri, vade oranı kaç?

TOKİ 41 ilde arsa satışı ne zaman, saat kaçta? Yüzde 25 peşinatla TOKİ açık artırma ile 310 arsa satışı yapılan iller - 1

TOKİ açık artırma ile arsa ve konut satışları devam ediyor. Tahmini fiyatı toplamda 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 lira olan arsalar için peşin alımlarda yüzde 15 indirim söz konusu olacak. Alıcılarla buluşacak olan arsalar için satış listesi yayımlandı. TOKİ açık artırma satışı saat kaçta, nerede olacak?

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TOKİ 41 ilde arsa satışı ne zaman, saat kaçta? Yüzde 25 peşinatla TOKİ açık artırma ile 310 arsa satışı yapılan iller - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE ARSA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

41 ildeki 310 arsanın açık artırma satışları 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde olacak. Açık artıma saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Katımlımlar ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de kabul edilecek.

Açık artırma satışlarda yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade söz konusu olacak

TOKİ 41 ilde arsa satışı ne zaman, saat kaçta? Yüzde 25 peşinatla TOKİ açık artırma ile 310 arsa satışı yapılan iller - 3

Alıcılar, talip oldukları her arsa için açık artırma öncesi veya gününde talep edilen muhammen bedeli Halk Bankası hesabına yatırmalılar. İşte, belirlenen muhammen bedeller:

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL.

TOKİ 41 ilde arsa satışı ne zaman, saat kaçta? Yüzde 25 peşinatla TOKİ açık artırma ile 310 arsa satışı yapılan iller - 4

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI YAPILAN İLLER

Açık artırma ile arsa satışı yapılan iller; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ.

AÇIK ARTIRMA SATIŞ LİSTESİ

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