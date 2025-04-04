TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları

TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri, uygun fiyatla arsa sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar 44 ilde satışa sunulacak 552 arsaya, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Açık artırma ile satışa sunulacak arsalara katılım sağlayan vatandaşlar uygun fiyata arsa sahibi olma fırsatı yakalayacak. Şimdi ise gözler İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ arsa satışı açık artırma tarihlerine ve satışa çıkacak arsaların imar durumlarına çevrildi. Peki, TOKİ arsa satışı açık artırma tarihleri ne zaman?

TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 44 ilde bulunan 552 arsa açık artırmayla satışa sunulacak. Açık artırmalara sunulacak olan arsaların nerelerde olduğu ve imar durumları TOKİ tarafından tek tek paylaşıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 552 arsanın açık artırmayla satışa sunulacağı tarihler belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 2

44 İLDE 552 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR

TOKİ'den paylaşılan bilgilere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan, toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satılacak.

TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 3

ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.

TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 4

AÇIK ARTIRMAYA NASIL TEKLİF VERİLECEK?

İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da özel sağlık tesisi, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Yenimahalle'de küçük sanayi, Antalya'da turizm-ticaret, Aydın Didim'de turizm tercihli konut, İstanbul Başakşehir'de konut, ticaret ile İzmir Aliağa'da sanayi ve depolama alanları yer alıyor.

TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 5

PEŞİN ALIMA YÜZDE 15 İNDİRİM

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 6

İL İL SATIŞA SUNULACAK ARSALAR VE İMAR DURUMLARI

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İşte il il satışa sunulacak arsalar listesi;

TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 7
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 8
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 9
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 10
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 11
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 12
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 13
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 14
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 15
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 16
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 17
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 18
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 19
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 20
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 21
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 22
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 23
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 24
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 25
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları - 26
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