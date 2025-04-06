TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırması ne zaman yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 44 ilde bulunan 552 arsa açık artırmayla satışa sunulacak. Açık artırmalara sunulacak olan arsaların nerelerde olduğu ve imar durumları TOKİ tarafından tek tek paylaşıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 552 arsanın açık artırmayla satışa sunulacağı tarihler belli oldu.