TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırması ne zaman yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde satışa sunulacak arsalar ve imar durumları belli oldu
TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı açık artırma tarihleri merakla bekleniyor. Uygun fiyatla arsa sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından TOKİ tarafından satışa sunulacak arsaları sorgulamaya başladı. Vatandaşlar 44 ilde satışa sunulacak 552 arsaya, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Açık artırma ile satışa sunulacak arsalara katılım sağlayan vatandaşlar uygun fiyata arsa sahibi olma fırsatı yakalayacak. Şimdi ise gözler İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin TOKİ arsa satışı açık artırma tarihlerine ve satışa çıkacak arsaların imar durumlarına çevrildi. Peki, TOKİ arsa satışı açık artırma tarihleri ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 44 ilde bulunan 552 arsa açık artırmayla satışa sunulacak. Açık artırmalara sunulacak olan arsaların nerelerde olduğu ve imar durumları TOKİ tarafından tek tek paylaşıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 552 arsanın açık artırmayla satışa sunulacağı tarihler belli oldu.