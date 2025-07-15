TOKİ 47 ilde 508 konut ve iş yeri satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ açık artırma ile gayrimenkul satışı ödeme planı ve satış listesi
TOKİ tarafından açık artırma ile 47 ilde 508 konut ve iş yerinin satışı yapılacak. Açık artırmalar İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek. Bire bir katılamayanlar ise online olarak emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden teklif verebilecek. Açık artırmada 158 ev ve 350 iş yeri satışı yapılacak. Peki, TOKİ açık artırma iş yeri ve konut satışı ne zaman? İşte, ödeme planı...
Açık artırma ile konut, iş yeri ve arazi satışları TOKİ tarafından yapılmaya devam ediyor. İlgililer, istedikleri illerde açık artırmaya katılarak teklif sunabiliyor. Teklif verecekler ilk olarak teminat bedeli ödemesi yapmaları gerekiyor. Konut ve iş yeri sayışı için teminat bedelleri 100 bin ile 1 milyon arasında değişiyor. İşte, TOKİ açık artırma ile ev ve iş yeri satışı ayrıntıları...