TOKİ 48 ilde konut ve iş yeri satışı yapıyor! 509 gayrimenkul açık artırması ne zaman?

Açık artırma satışlarının bir yenisi daha duyuruldu. 48 ayrı ilde toplam 509 iş yeri ve konut satışında yüde 25, yüzde 30, yüzde 10 ve yüzde 15 peşinat ödemesi söz konusu. TOKİ, açık artırma satışları için gayrimenkullerin lot listesini yayımlandı. Peki, TOKİ açık artırma satışı hangi illerde olacak?