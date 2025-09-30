TOKİ 48 ilde konut ve iş yeri satışı yapıyor! 509 gayrimenkul açık artırması ne zaman?
TOKİ 48 ilde 509 taşınmazı açık artırma yöntemi ile satıyor. İçlerinde iş yeri, ticaret merkezi ve konutlar bulunan taşınmazlar için 100 bin ila 1 milyon arasında teminat ücreti yatırılması gerekiyor. Açık artırmalar Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek. Aynı zamanda online olarak da müzayedeye katılma şansı bulunuyor. TOKİ 509 gayrimenkul açık artırması için takvim takip ediliyor.
Açık artırma satışlarının bir yenisi daha duyuruldu. 48 ayrı ilde toplam 509 iş yeri ve konut satışında yüde 25, yüzde 30, yüzde 10 ve yüzde 15 peşinat ödemesi söz konusu. TOKİ, açık artırma satışları için gayrimenkullerin lot listesini yayımlandı. Peki, TOKİ açık artırma satışı hangi illerde olacak?