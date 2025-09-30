TOKİ 48 ilde konut ve iş yeri satışı yapıyor! 509 gayrimenkul açık artırması ne zaman?

TOKİ 48 ilde 509 taşınmazı açık artırma yöntemi ile satıyor. İçlerinde iş yeri, ticaret merkezi ve konutlar bulunan taşınmazlar için 100 bin ila 1 milyon arasında teminat ücreti yatırılması gerekiyor. Açık artırmalar Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek. Aynı zamanda online olarak da müzayedeye katılma şansı bulunuyor. TOKİ 509 gayrimenkul açık artırması için takvim takip ediliyor.



Açık artırma satışlarının bir yenisi daha duyuruldu. 48 ayrı ilde toplam 509 iş yeri ve konut satışında yüde 25, yüzde 30, yüzde 10 ve yüzde 15 peşinat ödemesi söz konusu. TOKİ, açık artırma satışları için gayrimenkullerin lot listesini yayımlandı. Peki, TOKİ açık artırma satışı hangi illerde olacak?



TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE 509 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından 48 ilde gerçekleşecek 509 gayrimenkul satışı 15-16 Ekim günlerinde saat 10:30'da yapılacak. Açık artırmalar İstanbul Küçükçekmece TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda ve Ankra Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Açık artırmaya online olarak muzayede.emlakyonetim.com.tr adresinden de katılmak mümkün.



AÇIK ARTIRMA SATIŞI ÖDEME PLANI

Konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için yüzde 10 peşinat 96 ay vade veya yüzde 30 peşin 60 ay vade imkanı bulunuyor. Sadece Isparta'daki taşınmazlara yönelik yüzde 15 peşinat ve 120 ay vade yapılabiliyor.



SATIŞIN YAPILACAĞI İLLER

Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bayburt, Burdur, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak, Isparta.

