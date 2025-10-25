TOKİ 500 BİN EV BAŞVURU ÜCRETİ | TOKİ 1+1, 2+1 500 bin konut hangi illere yapılacak? Yeni TOKİ kampanyası başvuru şartları, başvuru tarihleri
TOKİ 500 bin konut başvuruları için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da 100 bin yeni konut inşa edileceğini duyururken diğer iller için dağılımlar belli oldu. Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa, Gaziantep, Konya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a ise 12 bin yeni konut yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında evler 1+1 ve 2+1 şeklinde olacak. 240 ay vade ve yüzde 10 peşinatla vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlanacak. TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlenirken 18 yaşını dolduranlar ile başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil olmak üzere tapu bulunmayanlar başvuru yapabilecek. Başvuru yapılacak il, ilçe, belde de geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak gerekiyor. Peki TOKİ 500 bin konut başvuru şartları neler? TOKİ 500 bin konut başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, TOKİ 500 bin konut ödeme planı ve taksit sayısı…
Yüzyılın Konut Projesi olarak da ifade edilen TOKİ 500 bin konut projesi için heyecan dorukta. Ev sahibi olmak isteyen binlerce aday kampanyanın ödeme planına odaklandı. Bakanlık tarafından Türkiye’de tüm şehirlerde hayata geçirilecek uygulamada il ve ilçelere kontenjanlar ayrılacak. Kontenjanlara göre başvurular kabul edilecek ve dağılımlar yapılacak. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak konutlarda en fazla kontenjanın istanbul, Ankara ve İzmir’e kurulması bekleniyor. Nüfus yoğunluğuna göre kontenjan dağılımı ön görülürken projeyle birlikte “TOKİ Kiralık Sosyal Konut” projesi de ilk kez uygulanacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl olacak, başvuru şartları neler? İşte, TOKİ 500 bin konut projesinin detayları…