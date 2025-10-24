TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti 2025: TOKİ 500 bin konut hangi illere yapılacak? TOKİ 1+1 ve 2+1 konut ödeme planı ve taksit sayısı
TOKİ 500 bin konut projesi başvuru tarihleri belli oldu. 18 yaşını doldurmuş ve 10 yıldır T.C vatandaşı olanlar projeye başvuru yapabilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru işlemleri bankalar üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlendi. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’na toplam 100 bin konut yapılacak ve 15 bin kiralık konut üretilecek. İstanbul’un yanı sıra Ankara’da 30 bin ve İzmir’de 21 bin konut yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde evler 1+1 ve 2+1 şeklinde inşa edilecek. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartları neler? TOKİ 500 bin konut hangi illere yapılacak? İşte, TOKİ 500 bin konut ödeme planı ve taksit sayısı…
Yüzyılın Konut Projesi olarak da ifade edilen TOKİ 500 bin konut projesi için heyecan dorukta. Ev sahibi olmak isteyen binlerce aday kampanyanın ödeme planına odaklandı. Bakanlık tarafından Türkiye’de tüm şehirlerde hayata geçirilecek uygulamada il ve ilçelere kontenjanlar ayrılacak. Kontenjanlara göre başvurular kabul edilecek ve dağılımlar yapılacak. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak konutlarda en fazla kontenjanın istanbul, Ankara ve İzmir’e kurulması bekleniyor. Nüfus yoğunluğuna göre kontenjan dağılımı ön görülürken projeyle birlikte “TOKİ Kiralık Sosyal Konut” projesi de ilk kez uygulanacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl olacak, başvuru şartları neler? İşte, TOKİ 500 bin konut projesinin detayları…