TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti geri alınacak mı? Şehirlere göre yapılacak konut sayıları

TOKİ 500 bin konut başvuruları için geri sayım başladı. İstanbul ili için hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira olanlar başvuru yapabilecek. Diğer iller için ise hane halkı geliri en fazla 127 bin lira olabilecek.



Başvuru sürecinde adaylar konut tipini seçemeyecek. Kura çekimi yöntemiyle konutlar belirlenecek. Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulurken konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklılık gösterecek.



TOKİ tarafından yapılacak konutlar borç tamamen bitene kadar satılmayacak taksit ödemeleri ise sözleşme yapıldığı tarihten itibaren yatırılacak. Peki TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti geri alınacak mı? İşte, TOKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklama…