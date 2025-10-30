TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti geri alınacak mı? Şehirlere göre yapılacak konut sayıları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik 500 bin konut inşa edecek. Başvuru işlemleri 10 Kasım’da başlayacak ve 19 Aralık tarihine kadar sürecek. Başvurudaki peşinatın geri ödenmesi konusunda kurum ayrıntılı bilgi verdi. TOKİ'ye yatırılacak 5.000 TL başvuru ücreti geri alınabilir.

TOKİ 500 bin konut başvuruları için geri sayım başladı. İstanbul ili için hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira olanlar başvuru yapabilecek. Diğer iller için ise hane halkı geliri en fazla 127 bin lira olabilecek.

Başvuru sürecinde adaylar konut tipini seçemeyecek. Kura çekimi yöntemiyle konutlar belirlenecek. Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulurken konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklılık gösterecek.

TOKİ tarafından yapılacak konutlar borç tamamen bitene kadar satılmayacak taksit ödemeleri ise sözleşme yapıldığı tarihten itibaren yatırılacak. Peki TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti geri alınacak mı? İşte, TOKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklama…

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINACAK MI?

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak.

Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor. Kurada çıkmayan adaylar 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT DAĞILIMI BELLİ OLDU

İstanbul – 100.000

Ankara – 38.320

İzmir – 12.400

Gaziantep – 13.800

Diyarbakır – 12.165

Hatay – 12.639

Adana – 12.292

Bursa – 10.820

Kocaeli – 10.340

Konya – 7.655

Kayseri – 7.562

Samsun – 6.397

Balıkesir – 7.425

Şanlıurfa – 10.250

Tekirdağ – 6.865

Van – 8.003

Malatya – 9.609

Kahramanmaraş – 8.300

Manisa – 7.240

Aydın – 6.270

Denizli – 4.280

Sivas – 5.094

Ordu – 3.334

Trabzon – 3.734

Afyonkarahisar – 4.370

Mersin – 8.190

Elazığ – 3.685

Çorum – 2.490

Eskişehir – 6.502

Zonguldak – 3.150

Batman – 3.510

Mardin – 3.850

Muğla – 3.910

Tokat – 3.391

Erzurum – 3.490

Giresun – 3.754

Çanakkale – 3.750

Uşak – 3.294

Kütahya – 4.370

Osmaniye – 2.990

Yozgat – 2.858

Kastamonu – 2.380

Niğde – 2.290

Aksaray – 2.476

Edirne – 2.530

Bitlis – 2.063

Bolu – 2.356

Erzincan – 1.960

Bartın – 1.240

Isparta – 1.450

Karabük – 1.753

Nevşehir – 1.690

Karaman – 1.520

Siirt – 1.527

Bilecik – 1.490

Hakkari – 1.557

Amasya – 2.601

Gümüşhane – 926

Bayburt – 723

Ardahan – 619

Tunceli – 775

Iğdır – 1.200

Kars – 1.390

Rize – 2.404

Sinop – 941

Artvin – 1.020

Muş – 2.142

Bingöl – 2.074

Kırklareli – 2.255

Kırşehir – 1.633

Çankırı – 1.750

Düzce – 1.950

Ağrı – 2.840





