TOKİ 500 bin konut başvuruları 2025: TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte ödeme planı ve başvuru takvimi

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma umudu yeniden yeşeriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında, Türkiye genelinde uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme imkânlarıyla yüz binlerce yeni konut inşa edilecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise başvuru tarihlerini, başvuru şartlarını ve ödeme planını merak ediyor. Peki TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl olacak? İşte ayrıntılar…

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurularının ne zaman başlayacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan müjde sonrasında vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ, 2025 yılında hayata geçireceği dev sosyal konut hamlesiyle 500 bin yeni konutun inşaatına başlayacak. “Yüzyılın Konut Projesi” hedefiyle Türkiye’nin 81 ilinde yeni ve uygun fiyatlı evler inşa edilecek. Proje ile vatandaşlar uygun fiyat ve 240 aya kadar taksit imkanıyla ev sahibi olma imkanına kavuşacak. Peki, 2025 TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte ödeme planı ve başvuru takvimi.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak.

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan 500 bin konut projesi için şartları duyurdu. İşte başvuracak olan adaylar için şartlar şu şekilde:

-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: yüzde 5,

Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5,

Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20,

3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10,

Gençler: yüzde 20

YÜZDE 10 PEŞİN, 240 AY VADE

“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

