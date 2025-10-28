TOKİ 500 bin konut başvuruları 2025: TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte ödeme planı ve başvuru takvimi
Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma umudu yeniden yeşeriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında, Türkiye genelinde uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme imkânlarıyla yüz binlerce yeni konut inşa edilecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise başvuru tarihlerini, başvuru şartlarını ve ödeme planını merak ediyor. Peki TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl olacak? İşte ayrıntılar…
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurularının ne zaman başlayacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan müjde sonrasında vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ, 2025 yılında hayata geçireceği dev sosyal konut hamlesiyle 500 bin yeni konutun inşaatına başlayacak. “Yüzyılın Konut Projesi” hedefiyle Türkiye’nin 81 ilinde yeni ve uygun fiyatlı evler inşa edilecek. Proje ile vatandaşlar uygun fiyat ve 240 aya kadar taksit imkanıyla ev sahibi olma imkanına kavuşacak. Peki, 2025 TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte ödeme planı ve başvuru takvimi.