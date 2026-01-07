TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi 2026: İl il TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? Gözler İstanbul, Ankara ve İzmir'de

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura çekimi sürmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü 500 bin sosyal konut projelerinde 7 ilin kura sonuçları açıklandı. Uygun taksit ve düşük faizli seçeneklerle ev sahibi olmak için şansını deneyecek olan vatandaşlar, gözlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak kura çekimine çevirdi. TOKİ 500 konut kura çekimi ne zaman? İl il TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?