TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi 2026: İl il TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? Gözler İstanbul, Ankara ve İzmir'de
07.01.2026 12:58
Birkan Erol
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura çekimi sürmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü 500 bin sosyal konut projelerinde 7 ilin kura sonuçları açıklandı. Uygun taksit ve düşük faizli seçeneklerle ev sahibi olmak için şansını deneyecek olan vatandaşlar, gözlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak kura çekimine çevirdi. TOKİ 500 konut kura çekimi ne zaman? İl il TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?
TOKİ sosyal konut kura takvimi, 500 bin konut projesi için başvuruda bulunan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından şuana kadar 7 ilde gerçekleşen kura çekimi tamamlandı. Bugün ise TOKİ kuraları Batman ve Iğdır'da devam ediyor. İşte TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi. Bugün ise Batman ve Iğdır'da kura çekimi gerçekleşecek.
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
ADIYAMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ŞIRNAK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
HAKKARİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SİİRT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
VAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MARDİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda il il kura takvimi şu şekilde;
5 Ocak'ta Siirt ve Van,
6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı,
7 Ocak'ta Batman ve Iğdır,
8 Ocak'ta Bitlis ve Kars,
9 Ocak'ta Muş ve Ardahan,
10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl,
11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri gerçekleştirilecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.
EVLER NASIL OLACAK?
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.