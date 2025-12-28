TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2025-2026: TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kuraların deprem bölgesindeki illerden başlayacağını belirterek, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız. Ve mart ayının içine kadarda kuralarımız devam edecek." ifadelerinde bulundu.