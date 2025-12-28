TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2025-2026: TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
28.12.2025 08:39
Son Güncelleme: 28.12.2025 09:04
NTV - Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesi kuraları için geri sayım başladı. 81 ilde 500 bin konut için kura çekimi yapacak olan TOKİ, uygun taksit seçenekleriyle vatandaşları 1+1 ve 2+1 ev sahibi yapacak. İl il gerçekleşecek olan kura çekimi ilk olarak Adıyaman'dan başlayacak. Peki, 2025-2026 TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?
TOKİ 500 bin konut kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu. Toplamda 5 milyon 242 bin 766 kişinin yer alacağı kura çekimi öncesinde, kura tarihi ve kuraların ilk olarak hangi ilde başlayacağı duyuruldu. Başvuruda bulunan milyonlarca aday ise kura takviminin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, 2025-2026 TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman'da çekileceğini belirtti.
İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başlayacak.
İLK KURA HANGİ İLDE ÇEKİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kuraların deprem bölgesindeki illerden başlayacağını belirterek, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız. Ve mart ayının içine kadarda kuralarımız devam edecek." ifadelerinde bulundu.
30 ARALIK'TA ŞIRNAK VE HAKKARİ İÇİN KURALAR ÇEKİLECEK
TOKİ 500 bin konut hak sahibi belirleme kuraları için takvim netleşti.
İlk olarak 29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayacak olan kura çekimi, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari illerinden devam edecek.
TOKİ 500 bin konut Şırnak kuraları saat 11.00'da 15 Temmuz Kongre Salonu'nda gerçekleşecek. Hakkari için kura çekimi de saat 11.00'da başlayacak ve kuralar Hakkari Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.