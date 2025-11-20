TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2025: TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, başvurular ne zaman bitecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin konut kuralarının çekileceği tarih, başvurularını tamamlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kimlik numarasının son rakamı "0, 2, 4, 6 ve 8" olan vatandaşların 15 Kasım'a kadar gün gün başvuruları alındı. 5 bin lira başvuru ödemesini tamamlayarak kura çekimi için beklemeye geçen vatandaşlar kura tarihini merak ediyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, başvurular ne zaman bitecek?