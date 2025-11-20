TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2025: TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, başvurular ne zaman bitecek?
20.11.2025 09:25
AA
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin konut kuralarının çekileceği tarih, başvurularını tamamlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kimlik numarasının son rakamı "0, 2, 4, 6 ve 8" olan vatandaşların 15 Kasım'a kadar gün gün başvuruları alındı. 5 bin lira başvuru ödemesini tamamlayarak kura çekimi için beklemeye geçen vatandaşlar kura tarihini merak ediyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, başvurular ne zaman bitecek?
TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi, ev sahibi olabilmek için başvuran milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. TOKİ tarafından paylaşılan takvimle birlikte, başvuruların sona ereceği ve hak sahibi kuralarının yapılacağı tarihler belli oldu.
TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.
Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
500 BİN KONUT NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında, konut kura çekiminin tamamlanmasının ardından evlerin teslim tarihi de açıklandı.
500 bin konut teslimatlarının, hak sahibi belirleme kuralarının tamamlanmasının ardından 2027 Mart itibarıyla başlaması bekleniyor.
500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu.
10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular e-Devlet üzerinden açıldı.