TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2026: İllere göre TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? (İl il kura sonuçları sorgulama ekranı)

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesi kuralarında heyecan il il şeklinde sürmeye devam ediyor. 81 ilde 500 bin konut için kura çekimi yapmaya başlayan TOKİ, uygun taksit seçenekleriyle vatandaşları 1+1 ve 2+1 ev sahibi yapacak. 29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayan ve il il gerçekleşmeye devam eden kura çekimi, ocak ayı itibarıyla Siirt ve Van'da devam edecek. Adıyaman, Şırnak ve Hakkari için hak sahibi belirleme kura sonuçları belli oldu. Peki, 2026 TOKİ 500 bin konut kura çekimi hangi ilde, ne zaman gerçekleşecek?