TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2026: İllere göre TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? (İl il kura sonuçları sorgulama ekranı)
04.01.2026 09:01
Son Güncelleme: 04.01.2026 09:27
NTV - Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesi kuralarında heyecan il il şeklinde sürmeye devam ediyor. 81 ilde 500 bin konut için kura çekimi yapmaya başlayan TOKİ, uygun taksit seçenekleriyle vatandaşları 1+1 ve 2+1 ev sahibi yapacak. 29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayan ve il il gerçekleşmeye devam eden kura çekimi, ocak ayı itibarıyla Siirt ve Van'da devam edecek. Adıyaman, Şırnak ve Hakkari için hak sahibi belirleme kura sonuçları belli oldu. Peki, 2026 TOKİ 500 bin konut kura çekimi hangi ilde, ne zaman gerçekleşecek?
TOKİ 500 bin konut kura takvimi, 2026 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığında yapılan 500 bin konut kura çekimi başladı. 81 ilde toplamda 5 milyon 242 bin 766 kişinin yer alacağı kura çekimi Adıyaman, Şırnak ve Hakkari'de tamamlandı. Diğer illerin kura tarihi ise duyuruldu. Başvuruda bulunan milyonlarca aday ise kura takvimini merak ediyor. Peki, 2025-2026 TOKİ 500 bin konut kuraları illere göre ne zaman çekilecek?
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi.
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
ADIYAMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ŞIRNAK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda il il kura takvimi şu şekilde;
30 Aralık 2025: Şırnak - Hakkari
5 Ocak 2026: Siirt - Van
6 Ocak 2026: Mardin - Ağrı
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
KURA ÇEKİMİ SONRASI EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.
EVLER NASIL OLACAK?
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.