TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2026: TOKİ kura sonuçları belli oluyor (İl il ocak ayı TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı)

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin konut kura çekimiyle birlikte il il hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü 500 bin sosyal konut projelerinde 19 ilin kura sonuçları açıklandı. Uygun taksit ve düşük faizli seçeneklerle ev sahibi olmak için şansını TOKİ kura çekiminde deneyecek olan vatandaşlar, gözlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak kura çekimine çevirdi. TOKİ 500 konut kura çekimi ne zaman? İşte il il TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?