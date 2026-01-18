TOKİ 500 bin konut kura takvimi güncellendi 2026: TOKİ kura sonuçları il il belli oluyor (Ocak ayı TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı)
18.01.2026 09:19
NTV - Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura sonuçları il il belirlenmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü sosyal konut projelerinde birçok ilin kura sonuçları açıklandı. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle ilk kez ev sahibi olmak için şansını TOKİ kura çekiminde deneyecek olan vatandaşlar, gözlerini bu hafta yapılacak olan yeni kura kura çekimine çevirdi. TOKİ'nin resmi sitesindeki harita üzerinden güncel kura takvimi yayımlandı. TOKİ 500 bin konut kura çekimi bu hafta ne zaman, hangi ilde yapılacak? İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ sosyal konut projesinde kura takvimi il il sonuçlanmaya devam ediyor. TOKİ ve hükümet işbirliğinde uygulamaya konulan 500 bin konut projesi için başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş gözlerini yeni haftada yapılacak kura takvimine çevirdi. Vatandaşlar bir yandan da İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura çekimi tarihlerini merak ediyor. TOKİ tarafından şuana kadar 23 ilin kura çekimi tamamlandı. Bugün ise TOKİ kuraları Erzincan'da devam edecek ve yeni haftanın takvimi TOKİ tarafından duyurulacak. İşte TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi. Bugün ise Erzincan'da kura çekimi gerçekleşecek.
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ
21 Ocak 2026 Çarşamba günü - Trabzon
23 Ocak 2026 Cuma - Kastamonu
23 Ocak 2026 Cuma - Sivas
Kura çekiminin yapılacağı saat TOKİ tarafından duyurulacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.