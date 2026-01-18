TOKİ 500 bin konut kura takvimi güncellendi 2026: TOKİ kura sonuçları il il belli oluyor (Ocak ayı TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı)

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura sonuçları il il belirlenmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü sosyal konut projelerinde birçok ilin kura sonuçları açıklandı. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle ilk kez ev sahibi olmak için şansını TOKİ kura çekiminde deneyecek olan vatandaşlar, gözlerini bu hafta yapılacak olan yeni kura kura çekimine çevirdi. TOKİ'nin resmi sitesindeki harita üzerinden güncel kura takvimi yayımlandı. TOKİ 500 bin konut kura çekimi bu hafta ne zaman, hangi ilde yapılacak? İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.