TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek? 1+1, 2+1 evler için kura tarihi belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu.

Buna göre; 10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. Kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar ilk başvuru yaptı. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.