TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek? 1+1, 2+1 evler için kura tarihi belli oldu
11.11.2025 16:55
AA
TOKİ 500 bin konut kura çekimi tarihi, başvuruların e-Devlet üzerinden erişime açılmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan ve Türkiye'de genelinde konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenen projede, 81 ilde 500 bin kişi kura çekiminin ardından ev sahibi olacak. 1+1 ve 2+1 evler için gerçekleşecek kura çekimi tarihleri ise belli oldu. Peki, TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ 500 bin konut projesi başvurularının başlamasıyla birlikte ilk gün 1 milyona yakın vatandaş başvurularını gerçekleştirdi. Başvuru işlemleri yoğunluk yaşanmaması nedeniyle ilk 5 gün boyunca TC kimlik numaralarının son hanelerine göre gerçekleşecek. Dün TC numarasının sonu "0" ile biten vatandaşlar başvurularını tamamlarken, bugün sonu "2" ile biten vatandaşların başvuruları alınıyor. Başvurularını tamamlayan ve ödeme için İBAN bekleyen vatandaşlar ise gözlerini kura çekimi tarihine çevirdi.
500 BİN KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak.
Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
500 bin konut teslimatlarının, hak sahibi belirleme kuralarının tamamlanmasının ardından 2027 Mart itibarıyla başlaması bekleniyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu.
Buna göre; 10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. Kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar ilk başvuru yaptı. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.