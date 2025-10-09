TOKİ 500 bin konut projesi ne zaman başlayacak? Gözler tanıtım programına çevrildi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Eylül'de yapılan açıklamada, 500 bin konut projesiyle birlikte ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması da hayata geçirilecek. Peki, TOKİ 500 bin konut projesi ne zaman başlayacak?