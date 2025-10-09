TOKİ 500 bin konut projesi ne zaman başlayacak? Gözler tanıtım programına çevrildi
Türkiye’de uygun maliyetlerle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 500 bin konut projesinin başvuru tarihleri merak ediyor. Projede şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere ve üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan ayrılacak. Peki, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan 500 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Eylül'de yapılan açıklamada, 500 bin konut projesiyle birlikte ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması da hayata geçirilecek. Peki, TOKİ 500 bin konut projesi ne zaman başlayacak?