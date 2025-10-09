TOKİ 500 bin konut projesi ne zaman başlayacak? Gözler tanıtım programına çevrildi

Türkiye’de uygun maliyetlerle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 500 bin konut projesinin başvuru tarihleri merak ediyor. Projede şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere ve üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan ayrılacak. Peki, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan 500 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Eylül'de yapılan açıklamada, 500 bin konut projesiyle birlikte ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması da hayata geçirilecek. Peki, TOKİ 500 bin konut projesi ne zaman başlayacak?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerinde bulunmuştu.

Buna göre; TOKİ 500 bin konut başvuruları önümüzdeki günlerde duyurulacak.

ŞEHİT, GAZİ, EMEKLİ VE GENÇLERE ÖZEL KONTENJAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ni duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere ve üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan ayrılacağını belirtti

81 İLDE HAYATA GEÇECEK

Erdoğan açıklamasında, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum." dedi.

İLK KEZ KİRALIK KONUT UYGULAMASI HAYATA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, projede ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması da hayata geçirilecek. Bu uygulama özellikle dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

