TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 2025: Ödeme planı nasıl olacak, şartları neler? TOKİ Kiralık Konut yapacak mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin detayları belli oluyor. Türkiye’nin 81 iline inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin tanımı cuma günü düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenecek törenle Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi hayata geçirilecek. İstanbul’daki yüksek kira artışlarını dengeleyebilmek için TOKİ kiralık sosyal konut projesiyle kolay ve uygun maliyetli konutlara erişim sağlanacak. TOKİ 500 bin konut projesinde emeklilere, gençlere ve en az 3 çocuğu olan ailelere ek olarak kontenjan ayrılacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut şartları neler? İşte, TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında son durum…

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 2025: Ödeme planı nasıl olacak, şartları neler? TOKİ Kiralık Konut yapacak mı? - 1

Yüzyılın Konut Projesi olarak da ifade edilen TOKİ 500 bin konut projesi için heyecan dorukta. Ev sahibi olmak isteyen binlerce aday kampanyanın ödeme planına odaklandı. Bakanlık tarafından Türkiye’de tüm şehirlerde hayata geçirilecek uygulamada il ve ilçelere kontenjanlar ayrılacak. Kontenjanlara göre başvurular kabul edilecek ve dağılımlar yapılacak. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak konutlarda en fazla kontenjanın istanbul, Ankara ve İzmir’e kurulması bekleniyor. Nüfus yoğunluğuna göre kontenjan dağılımı ön görülürken projeyle birlikte “TOKİ Kiralık Sosyal Konut” projesi de ilk kez uygulanacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl olacak, başvuru şartları neler? İşte, TOKİ 500 bin konut projesinin detayları…

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 2025: Ödeme planı nasıl olacak, şartları neler? TOKİ Kiralık Konut yapacak mı? - 2

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BEKLENİYOR

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Başakşehir’de 24 Ekim cuma günü projenin detaylarını açıklayacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek. İllere göre ayrılan kontenjanlar TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

Vatandaşlara uygun koşulla ev sahibi imkanı olma fırsatı sağlayacak kampanyayla birlikte  güvenli konutlar inşa edilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı,başvuru şartları, illere ayrılan kontenjanlar yarın belli olacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 2025: Ödeme planı nasıl olacak, şartları neler? TOKİ Kiralık Konut yapacak mı? - 3

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ GELİYOR 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi kalabalık nüfuslu illerde fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların kiralık konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da bu projeyle hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedeleninin yarısına kiraya verilecek konutlardan, şartları sağlayan adaylar faydalanabilecek.



TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 2025: Ödeme planı nasıl olacak, şartları neler? TOKİ Kiralık Konut yapacak mı? - 4

EMEKLİLER VE GENÇLERE YÖNELİK OLACAK

81 ilde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde şehit yakını, gaziler, en az 3 çocuğu olan aileler ile birlikte emeklilere ve gençlere kontenjan ayrılması planlanıyor. Hangi ilde kaç kontenjan ayrılacağı da Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde belli olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER