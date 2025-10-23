TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 2025: Ödeme planı nasıl olacak, şartları neler? TOKİ Kiralık Konut yapacak mı?

Yüzyılın Konut Projesi olarak da ifade edilen TOKİ 500 bin konut projesi için heyecan dorukta. Ev sahibi olmak isteyen binlerce aday kampanyanın ödeme planına odaklandı. Bakanlık tarafından Türkiye’de tüm şehirlerde hayata geçirilecek uygulamada il ve ilçelere kontenjanlar ayrılacak. Kontenjanlara göre başvurular kabul edilecek ve dağılımlar yapılacak. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak konutlarda en fazla kontenjanın istanbul, Ankara ve İzmir’e kurulması bekleniyor. Nüfus yoğunluğuna göre kontenjan dağılımı ön görülürken projeyle birlikte “TOKİ Kiralık Sosyal Konut” projesi de ilk kez uygulanacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl olacak, başvuru şartları neler? İşte, TOKİ 500 bin konut projesinin detayları…