TOKİ 508 ev ve iş yeri satış günleri: 47 ilde açık artırma ile gayrimenkul satışı saat kaçta, peşinat oranı ve vade sayısı kaç?

Halk Bankası ve Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak muhammen bedeller:



Muhammen bedeli 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,



Muhammen bedeli 1.500.000 – 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,



Muhammen bedeli 2.500.000 - 4.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,



Muhammen bedeli 4.500.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL



Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL,



katılım teminatı ödemek zorundadırlar.