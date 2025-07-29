TOKİ 508 ev ve iş yeri satış günleri: 47 ilde açık artırma ile gayrimenkul satışı saat kaçta, peşinat oranı ve vade sayısı kaç?

TOKİ 47 ayrı ilde ev ve iş yerlerini açık artırma usulü ile satıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak müzayedeye katılacaklar gayrimenkullerin muhammen bedelini ödemeliler. Gayrimenkullerinden 158'i konut, 350'si ise iş yeri şeklinde satışa sunuluyor. İlgililer yüzde 25 peşinatla ev sahibi, yüzde 30 ve yüzde 15 peşinatlarla da iş yeri sahibi olabilecek. TOKİ 47 ilde 508 iş yeri ve ev satışı ne zaman?

TOKİ 508 ev ve iş yeri satış günleri: 47 ilde açık artırma ile gayrimenkul satışı saat kaçta, peşinat oranı ve vade sayısı kaç? - 1

Açık artırma satışları ev ve iş yeri arayışı içinde olanlar tarafından takip ediliyor. TOKİ açık artırma satışlarının yenisini duyurdu. 30-31 Temmuz günlerinde düzenlenecek satışlarda 47 ilden ev ve iş yeri satışı yapılacak. Satışların müzayedesi Ankara ve İstanbul'da yüz yüze olduğu gibi www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de teklif verilebilecek. İşte, TOKİ açık artırma satışı vade sayısı ve peşinat oranları...

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 508 ev ve iş yeri satış günleri: 47 ilde açık artırma ile gayrimenkul satışı saat kaçta, peşinat oranı ve vade sayısı kaç? - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE 508 EV VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 47 ilde ev ve iş yeri satışı 30-31 Temmuz günlerinde olacak.

Müzayedeye katılacaklar için LOT 001 - 158 arasındaki konutlar için açık artırma 30 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30'da olacak.

LOT 159 - 508 arasındaki iş yerleri için gerçekleşecek müzayede ise 31 Temmuz Perşembe günü saat 10:30'da düzenlenecek.

Açık artırmalar Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr'den yapılacak.

TOKİ 508 ev ve iş yeri satış günleri: 47 ilde açık artırma ile gayrimenkul satışı saat kaçta, peşinat oranı ve vade sayısı kaç? - 3

508 GAYRİMENKUL SATIŞI VADE SAYISI VE PEŞİNAT ORANLARI

Konutlara; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat illerinde satışa sunulacak 158 konuta, yüzde 25 peşin 72 ay vade ile sahip olunacak.

Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde satışa sunulacak 350 iş yeri ise yüzde 30 peşin 60 ay ve yüzde 15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ 508 ev ve iş yeri satış günleri: 47 ilde açık artırma ile gayrimenkul satışı saat kaçta, peşinat oranı ve vade sayısı kaç? - 4

Halk Bankası ve Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak muhammen bedeller:

Muhammen bedeli 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,

Muhammen bedeli 1.500.000 – 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

Muhammen bedeli 2.500.000 - 4.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,

Muhammen bedeli 4.500.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL

Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL,

katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

TOKİ 508 ev ve iş yeri satış günleri: 47 ilde açık artırma ile gayrimenkul satışı saat kaçta, peşinat oranı ve vade sayısı kaç? - 5
DAHA FAZLA GÖSTER