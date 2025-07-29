TOKİ 508 ev ve iş yeri satış günleri: 47 ilde açık artırma ile gayrimenkul satışı saat kaçta, peşinat oranı ve vade sayısı kaç?
TOKİ 47 ayrı ilde ev ve iş yerlerini açık artırma usulü ile satıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak müzayedeye katılacaklar gayrimenkullerin muhammen bedelini ödemeliler. Gayrimenkullerinden 158'i konut, 350'si ise iş yeri şeklinde satışa sunuluyor. İlgililer yüzde 25 peşinatla ev sahibi, yüzde 30 ve yüzde 15 peşinatlarla da iş yeri sahibi olabilecek. TOKİ 47 ilde 508 iş yeri ve ev satışı ne zaman?
Açık artırma satışları ev ve iş yeri arayışı içinde olanlar tarafından takip ediliyor. TOKİ açık artırma satışlarının yenisini duyurdu. 30-31 Temmuz günlerinde düzenlenecek satışlarda 47 ilden ev ve iş yeri satışı yapılacak. Satışların müzayedesi Ankara ve İstanbul'da yüz yüze olduğu gibi www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de teklif verilebilecek. İşte, TOKİ açık artırma satışı vade sayısı ve peşinat oranları...