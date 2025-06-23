TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satış tarihi ve teminat bedeli: TOKİ açık artırma ile konut ve iş yeri satışı hangi illerde?

TOKİ açık artırma satışlarına devam ediyor. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma aracılığı ile satışa çıkarıyor. Açık artırmalar canlı olarak İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek. Açık artırma satışına katılacaklar ilk olarak katılım teminat bedellerini ödemeleri gerekiyor. TOKİ açık artırma satışları hangi ilde, teminat bedeli ne kadar?

TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satış tarihi ve teminat bedeli: TOKİ açık artırma ile konut ve iş yeri satışı hangi illerde? - 1

TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satışı için düzenlenecek açık artırmada, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile ödeme planı oluşturulabiliyor. Öte yandan peşin ödemelerde ise ilgililere yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor. Açık artırma satışlarına online olarak http://emlakmuzayede.com.tr adresinden de katılmak mümkün. İşte, TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı katılım bedelleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satış tarihi ve teminat bedeli: TOKİ açık artırma ile konut ve iş yeri satışı hangi illerde? - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN?

643 konut ve 232 iş yeri için düzenlenecek olan açık artırmalar 1-2-3 Temmuz tarihlerinde ve saat 10:30'da olacak.

Açık artırma TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece ve İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy, Yenimahalle adreslerinden gerçekleşecek.

TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satış tarihi ve teminat bedeli: TOKİ açık artırma ile konut ve iş yeri satışı hangi illerde? - 3

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI OLAN İLLER

1 Temmuz'da açık artırması olan iller

Ankara (36 konut)
Giresun (4 konut ve 2 iş yeri)
İstanbul (92 konut ve 64 iş yeri)
Konya (17 konut)
Mersin (31 konut)
Trabzon (1 konut)

2 Temmuz'da açık artırması olan iller

Samsun (257 konut ve 16 iş yeri)

3 Temmuz'da açık artırması olan iller

Bingöl (165 konut ve 150 iş yeri)
Diyarbakır (40 konut)

TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satış tarihi ve teminat bedeli: TOKİ açık artırma ile konut ve iş yeri satışı hangi illerde? - 4

KATILIM TEMİNAT BEDELLERİ

Açık artırmaya katılacaklar katılım bedellerini Halk Bank IBAN (TR25 0001 2009 8780 0010 2623 29) no.lu hesabına ödemeliler. İşte, teminat bedelleri:

Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,

Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL

Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL

Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekmektedir.

TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satış tarihi ve teminat bedeli: TOKİ açık artırma ile konut ve iş yeri satışı hangi illerde? - 5
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