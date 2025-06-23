TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satış tarihi ve teminat bedeli: TOKİ açık artırma ile konut ve iş yeri satışı hangi illerde?
TOKİ açık artırma satışlarına devam ediyor. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma aracılığı ile satışa çıkarıyor. Açık artırmalar canlı olarak İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek. Açık artırma satışına katılacaklar ilk olarak katılım teminat bedellerini ödemeleri gerekiyor. TOKİ açık artırma satışları hangi ilde, teminat bedeli ne kadar?
TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satışı için düzenlenecek açık artırmada, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile ödeme planı oluşturulabiliyor. Öte yandan peşin ödemelerde ise ilgililere yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor. Açık artırma satışlarına online olarak http://emlakmuzayede.com.tr adresinden de katılmak mümkün. İşte, TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı katılım bedelleri...