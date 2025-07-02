TOKİ 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: TOKİ açık artırma konut ve iş yeri satışı ne zaman, nerede ve hangi illerde?

TOKİ tarafından açık artırma ile iş yeri, konut ve arsa satışları yapılmaya devam ediyor. Son olarak 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerinin açık artırma ile satılacağı duyuruldu. Açık artırmaya katılacaklar ilk olarak katılım teminatlarını ödemeleri gerekiyor. 1-2-3 Temmuz günlerinde gerçekleşecek açık artırmalar İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek ve ayrıca internet üzerinden katılımlar da kabul edilecek. Peki, TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: TOKİ açık artırma konut ve iş yeri satışı ne zaman, nerede ve hangi illerde? - 1

Açık artırma ile ev vei iş yeri sahibi olmak isteyenler, İstanbul ve Ankara'da canlı olarak satışlara şahit olabildiği gibi Emlak Müzayede üzerinden 1 iş günü öncesinden internet katılım başvurusunda bulunabilirler. Açık artırma satışları il il farklı tarihlerde yapılıyor. İşte, detaylar...

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TOKİ 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: TOKİ açık artırma konut ve iş yeri satışı ne zaman, nerede ve hangi illerde? - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından açık artırma ile konut ve iş yeri satışları 1-2-3 Temmuz günlerinde düzenleniyor. Açık artırmalar saat 10:30'da başlıyor.

2 Temmuz'da: Samsun'da 257 konut ve 16 iş yeri satışa çıkıyor.

3 Temmuz'da: Bingöl'de 165 konut ve 150 iş yeri ile Diyarbakır'da 40 konut satışa çıkacak.

Açık artırma satışları İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle'de gerçekleşiyor.

TOKİ 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: TOKİ açık artırma konut ve iş yeri satışı ne zaman, nerede ve hangi illerde? - 3

Katılım teminat bedelleri:

Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,

Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL

Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL

Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekmektedir.

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