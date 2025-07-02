TOKİ 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: TOKİ açık artırma konut ve iş yeri satışı ne zaman, nerede ve hangi illerde?

Katılım teminat bedelleri:



Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,



Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL



Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL



Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL



Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekmektedir.