TOKİ 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: TOKİ açık artırma konut ve iş yeri satışı ne zaman, nerede ve hangi illerde?
TOKİ tarafından açık artırma ile iş yeri, konut ve arsa satışları yapılmaya devam ediyor. Son olarak 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerinin açık artırma ile satılacağı duyuruldu. Açık artırmaya katılacaklar ilk olarak katılım teminatlarını ödemeleri gerekiyor. 1-2-3 Temmuz günlerinde gerçekleşecek açık artırmalar İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek ve ayrıca internet üzerinden katılımlar da kabul edilecek. Peki, TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı ne zaman, saat kaçta?
Açık artırma ile ev vei iş yeri sahibi olmak isteyenler, İstanbul ve Ankara'da canlı olarak satışlara şahit olabildiği gibi Emlak Müzayede üzerinden 1 iş günü öncesinden internet katılım başvurusunda bulunabilirler. Açık artırma satışları il il farklı tarihlerde yapılıyor. İşte, detaylar...