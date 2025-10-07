TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 32 ilde 276 arsa satışı vade ve peşinat oranları

Arsaların bir bölümü yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile satışa sunulacak. Bir kısmı ise yüzde 40 peşinat, 36 ay vade ile satılacak. Peşin ödemelerde de yüzde 15 indirim uygulanacak.



Müzayede öncesi ödenecek muhammen bedeller:



Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL

ARSA SATIŞ LİSTESİ