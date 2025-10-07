TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 32 ilde 276 arsa satışı vade ve peşinat oranları
TOKİ tarafından 32 ilde 276 arsa açık artırma usulü ile satılacak. Farklı nitelikteki arsalar için yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatlar söz konusu olacak. Arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Satışa sunulan arsaların toplam tahmini fiyatı 12 milyar 61 milyon 644 bin TL'dir. İşte, TOKİ açık artırma ile arsa satışı detayları...
TOKİ 276 arsa müzayedesi İstanbul ve Ankara'da ayrıca online olarak düzenlenecek. Açık artırmaya katılacaklar 100 bin ile 10 milyon arasında değişen katılım bedellerini Halk Bankası hesaplarına yatırmalılar. İnternet katılım başvburuları 1 iş günü öncesinden kapanıyor. Peki, TOKİ açık artırması saat kaçta başlayacak, hangi illerde arsa satışı var?