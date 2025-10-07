TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 32 ilde 276 arsa satışı vade ve peşinat oranları

TOKİ tarafından 32 ilde 276 arsa açık artırma usulü ile satılacak. Farklı nitelikteki arsalar için yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatlar söz konusu olacak. Arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Satışa sunulan arsaların toplam tahmini fiyatı 12 milyar 61 milyon 644 bin TL'dir. İşte, TOKİ açık artırma ile arsa satışı detayları...

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 32 ilde 276 arsa satışı vade ve peşinat oranları - 1

TOKİ 276 arsa müzayedesi İstanbul ve Ankara'da ayrıca online olarak düzenlenecek. Açık artırmaya katılacaklar 100 bin ile 10 milyon arasında değişen katılım bedellerini Halk Bankası hesaplarına yatırmalılar. İnternet katılım başvburuları 1 iş günü öncesinden kapanıyor. Peki, TOKİ açık artırması saat kaçta başlayacak, hangi illerde arsa satışı var?

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 32 ilde 276 arsa satışı vade ve peşinat oranları - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ açık artırma arsa satışı 8 Ekim Çarşamba günü saat 10:30'da başlayacak. Müzayede Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda ve ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr adresinden yapılacak.

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 32 ilde 276 arsa satışı vade ve peşinat oranları - 3

AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI OLAN İLLER

Satışı yapılacak arsaların toplam büyüklüğü 2 milyon 146 bin 866 metrekaredir. Satış yapılacak yerler ise şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova.

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 32 ilde 276 arsa satışı vade ve peşinat oranları - 4

Arsaların bir bölümü yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile satışa sunulacak. Bir kısmı ise yüzde 40 peşinat, 36 ay vade ile satılacak. Peşin ödemelerde de yüzde 15 indirim uygulanacak.

Müzayede öncesi ödenecek muhammen bedeller:

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL

ARSA SATIŞ LİSTESİ

DAHA FAZLA GÖSTER