TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? TOKİ 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı nerede? Açık artırma arsa satışı ödeme planı
TOKİ açık artırma ile satış işlemlerini sürdürüyor. 43 ilde 383 arsanın satışı açık artırma usulüyle İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Açık artırmaya online olarak da katılmak mümkün. TOKİ 43 ilde açık artırma arsa satışı teminat bedeli ne kadar, ödeme planı nasıl?
TOKİ arsa satışına katılacak ilgililerin, açık artırma öncesinde 7 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen teminat bedellerini Halk Bank hesabına yatırmaları gerekiyor. Ödemeler yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli olacak. TOKİ arsa satışı müzayedesi ne zaman, saat kaçta?