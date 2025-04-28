TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? TOKİ 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı nerede? Açık artırma arsa satışı ödeme planı

TOKİ açık artırma ile satış işlemlerini sürdürüyor. 43 ilde 383 arsanın satışı açık artırma usulüyle İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Açık artırmaya online olarak da katılmak mümkün. TOKİ 43 ilde açık artırma arsa satışı teminat bedeli ne kadar, ödeme planı nasıl?

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? TOKİ 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı nerede? Açık artırma arsa satışı ödeme planı - 1

TOKİ arsa satışına katılacak ilgililerin, açık artırma öncesinde 7 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen teminat bedellerini Halk Bank hesabına yatırmaları gerekiyor. Ödemeler yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli olacak. TOKİ arsa satışı müzayedesi ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? TOKİ 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı nerede? Açık artırma arsa satışı ödeme planı - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

TOKİ tarafından açık artırma satışları yapıyor. 43 ilde 383 arsanın satışları müzayede yöntemi ile olacak. Müzayede ise 7-8 Mayıs tarihlerinde saat 10:30'da yapılacak. Açık artırmaya katılacaklar İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara İlbank Sosyal Tesisler Macunköy Yenimahalle adreslerinde hazır  bulunmalılar.

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? TOKİ 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı nerede? Açık artırma arsa satışı ödeme planı - 3

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Açık artırma ile arsa satışlarının yapılacağı iller şöyle:

İstanbul
Kocaeli
Bursa
Çanakkale
İzmir
Aydın
Muğla
Antalya
Adana
Mersin
Elazığ
Gaziantep
Tekirdağ
Van
Kütahya
Yozgat
Bitlis
Ankara
Erzurum
Muş
Kars
Ağrı
Iğdır
Samsun
Amasya
Uşak
Diyarbakır
Şanlıurfa
Malatya
Aksaray
Manisa
Eskişehir
Tunceli
Denizli
Yalova
Şırnak
Bingöl
Mardin
Niğde
Trabzon
Gümüşhane
Kayseri
Konya

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta? TOKİ 43 ilde 383 açık artırma ile arsa satışı nerede? Açık artırma arsa satışı ödeme planı - 4

Açık artırma katılım teminatları

Açık artırmaya katılacakların öncesinde, EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi hesabına katıım bedelini ödemeleri gerekiyor. İşte, teminat bedelleri:

Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,

Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,

Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL.

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