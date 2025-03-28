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TOKİ açık artırma arsa satışı tarihi: TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı ne zaman, saat kaçta?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 44 ayrı ilde 552 arsayı açık artırma ile satıyor. Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade, yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade ile alıcı bulacak olan arsalar için açık artırmaya online katılım sağlanabilecek. TOKİ açık artırma ile 552 arsa satışı ne zaman?

TOKİ açık artırma arsa satışı tarihi: TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı ne zaman, saat kaçta? - 1

TOKİ tarafından açık artırma ile satılacak arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyonu niteliğinde olacak. Arsaların toplam tahmini bedeli ise 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira değerinde. İşte, TOKİ açık artırmayla arsa satışı tarihi ve saati...

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TOKİ açık artırma arsa satışı tarihi: TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı ne zaman, saat kaçta? - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 16-17 Nisan tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda saat 10:30'da açık artırma düzenleyecek.

Peşin alanlara yüze 15 oranına indirim söz konusu olacak. Açık artırmaya katılacakların, toplantı öncesinde katılım teminatını anlaşmalı bankaya yatırmaları gerekiyor. Talip olunan arsalar için ödenecek teminat bedelleri şöyle:

Tahmini bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Tahmini bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 500.000-TL
Tahmini bedeli 10.000.001 – 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 2.000.000-TL
Tahmini bedeli 25.000.001 – 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 3.000.000-TL
Tahmini bedeli 50.000.001 TL’ den fazla olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL.

TOKİ açık artırma arsa satışı tarihi: TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı ne zaman, saat kaçta? - 3

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Satılacak toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 arsanın yer aldığı iller şöyle: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova.

AÇIK ARTIRMA SATIŞI LİSTESİ

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