TOKİ açık artırma arsa satışı tarihi: TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı ne zaman, saat kaçta?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 44 ayrı ilde 552 arsayı açık artırma ile satıyor. Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade, yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade ile alıcı bulacak olan arsalar için açık artırmaya online katılım sağlanabilecek. TOKİ açık artırma ile 552 arsa satışı ne zaman?
TOKİ tarafından açık artırma ile satılacak arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyonu niteliğinde olacak. Arsaların toplam tahmini bedeli ise 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira değerinde. İşte, TOKİ açık artırmayla arsa satışı tarihi ve saati...