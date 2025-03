TOKİ açık artırma arsa satışı tarihi: TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı ne zaman, saat kaçta?

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 16-17 Nisan tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda saat 10:30'da açık artırma düzenleyecek.

Peşin alanlara yüze 15 oranına indirim söz konusu olacak. Açık artırmaya katılacakların, toplantı öncesinde katılım teminatını anlaşmalı bankaya yatırmaları gerekiyor. Talip olunan arsalar için ödenecek teminat bedelleri şöyle:



Tahmini bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Tahmini bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 500.000-TL

Tahmini bedeli 10.000.001 – 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 2.000.000-TL

Tahmini bedeli 25.000.001 – 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 3.000.000-TL

Tahmini bedeli 50.000.001 TL’ den fazla olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL.