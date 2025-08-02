TOKİ açık artırma ile 242 arsa satışı ne zaman? TOKİ 36 ilde arsa satışı peşinat oranı ve vade sayısı
TOKİ açık artırma ile arsa satışı yapıyor. 36 ayrı ilde gerçekleşecek satışlarda peşin alımlar söz konusu olduğunda yüzde 15 indirim uygulanacak. Arsaların muhammen bedeli 15 milyar 63 milyon 329 bin 321 TL olarak hesaplandı. Toplamda ise 3 milyon TL'yi aşan arsaların satış detayları araştırılıyor. Peki, TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, saat kaçta?
Açık artırma ile arsa satışı Ankara ve İstanbul ile beraber www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de gerçekleşecek. Arsa satın alacaklar muhammen bedeline göre kayılım bedellerini ödemeliler. Arsalara yüzde 25 ve yüzde 40 peşinat oranları ile sahip olunacak. İşte, TOKİ 36 ilde 242 arsa satışı ayrıntıları...