TOKİ açık artırma ile 242 arsa satışı ne zaman? TOKİ 36 ilde arsa satışı peşinat oranı ve vade sayısı

TOKİ açık artırma ile arsa satışı yapıyor. 36 ayrı ilde gerçekleşecek satışlarda peşin alımlar söz konusu olduğunda yüzde 15 indirim uygulanacak. Arsaların muhammen bedeli 15 milyar 63 milyon 329 bin 321 TL olarak hesaplandı. Toplamda ise 3 milyon TL'yi aşan arsaların satış detayları araştırılıyor. Peki, TOKİ açık artırma ile arsa satışı ne zaman, saat kaçta?

TOKİ açık artırma ile 242 arsa satışı ne zaman? TOKİ 36 ilde arsa satışı peşinat oranı ve vade sayısı - 1

Açık artırma ile arsa satışı Ankara ve İstanbul ile beraber www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de gerçekleşecek. Arsa satın alacaklar muhammen bedeline göre kayılım bedellerini ödemeliler. Arsalara yüzde 25 ve yüzde 40 peşinat oranları ile sahip olunacak. İşte, TOKİ 36 ilde 242 arsa satışı ayrıntıları...

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TOKİ açık artırma ile 242 arsa satışı ne zaman? TOKİ 36 ilde arsa satışı peşinat oranı ve vade sayısı - 2

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek arsa satışlarının açık artırması 4 Ağustos günü yapılacak. Açık artırma saat 10:30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek.

TOKİ açık artırma ile 242 arsa satışı ne zaman? TOKİ 36 ilde arsa satışı peşinat oranı ve vade sayısı - 3

Arsa satışı olacak iller

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'ta arsa satışları yapılacak.

TOKİ açık artırma ile 242 arsa satışı ne zaman? TOKİ 36 ilde arsa satışı peşinat oranı ve vade sayısı - 4

TOKİ 242 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

İlgililer arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat ve 36 ay vadelerle sahip olacak. Söz konusu arsalar; onut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyonu niteliğindedir.

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