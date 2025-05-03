TOKİ 53 ilde açık artırma konut ve iş yeri satışı ödeme planı: TOKİ konut-iş yeri satışı açık artırması ne zaman, saat kaçta?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 53 ilde konut ve iş yeri, açık artırma ile satılıyor. Açık artırmaya katılacakların ilk olarak belirlenen teminat bedellerini ödemeleri gerekiyor. Alıcılar söz konusu konut ve iş yerlerine yüzde 15 ve 25 peşinatlarla sahip olabiliyor. Peki, TOKİ konut satışı hangi illerde?
TOKİ tarafından açık artırma satışları sürüyor. 53 ilde toplamda 357 ev ve iş yerini satışa sunuyor. TOKİ müzayedesine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını dolduran kişiler ile tüzel kişiler katılacak. Açık artırma için istene teminat bedeli 50 bin ila 750 bin TL arasında değişiyor. İşte, TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı detayları...