TOKİ 53 ilde açık artırma konut ve iş yeri satışı ödeme planı: TOKİ konut-iş yeri satışı açık artırması ne zaman, saat kaçta?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 53 ilde konut ve iş yeri, açık artırma ile satılıyor. Açık artırmaya katılacakların ilk olarak belirlenen teminat bedellerini ödemeleri gerekiyor. Alıcılar söz konusu konut ve iş yerlerine yüzde 15 ve 25 peşinatlarla sahip olabiliyor. Peki, TOKİ konut satışı hangi illerde?

TOKİ 53 ilde açık artırma konut ve iş yeri satışı ödeme planı: TOKİ konut-iş yeri satışı açık artırması ne zaman, saat kaçta? - 1

TOKİ tarafından açık artırma satışları sürüyor. 53 ilde toplamda 357 ev ve iş yerini satışa sunuyor. TOKİ müzayedesine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını dolduran kişiler ile tüzel kişiler katılacak. Açık artırma için istene teminat bedeli 50 bin ila 750 bin TL arasında değişiyor. İşte, TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı detayları...

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TOKİ 53 ilde açık artırma konut ve iş yeri satışı ödeme planı: TOKİ konut-iş yeri satışı açık artırması ne zaman, saat kaçta? - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ'nin düzenlediği açık artırma satışları 14-15 Mayıs günlerinde olacak. Açık artırma 14 Mayıs Çarşamba günü saat 10:30'da 157 konut için, 15 Mayıs saat 10:30'da ise 357 iş yeri için gerçekleşecek.

Müzayede Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda olacak ve "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de katılım gerçekleşecek.İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacak.

TOKİ 53 ilde açık artırma konut ve iş yeri satışı ödeme planı: TOKİ konut-iş yeri satışı açık artırması ne zaman, saat kaçta? - 3

ÖDEME PLANI

TOKİ konut ve iş yeri satışında yüzde 15 peşin 60 ay, yüzde 15 peşin 120 ay ve yüzde 25 peşin 72 ay vade düzenlenecek.

Her takvim yılının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönem olarak kabul ediliyor.

İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır.

TOKİ 53 ilde açık artırma konut ve iş yeri satışı ödeme planı: TOKİ konut-iş yeri satışı açık artırması ne zaman, saat kaçta? - 4

Her altı aylık dönemin başında (Ocak -Temmuz) o dönemde geçerli olacak aylık taksit miktarı; sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, bir önceki altı aylık TÜİK'in duyurduğu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi baz alınıp yılda iki kez artırılarak alıcı tarafından ödenir.

Yİ-ÜFE oranı her bir altı aylık dönem için en
fazla %12,5 oranında uygulanacak. Satışa sunulan taşınmazlar için ilk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden ay olup, ilk artış Ocak 2026 tarihinde uygulanacak.

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞ LİSTESİ

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