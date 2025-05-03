TOKİ 53 ilde açık artırma konut ve iş yeri satışı ödeme planı: TOKİ konut-iş yeri satışı açık artırması ne zaman, saat kaçta?

Her altı aylık dönemin başında (Ocak -Temmuz) o dönemde geçerli olacak aylık taksit miktarı; sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, bir önceki altı aylık TÜİK'in duyurduğu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi baz alınıp yılda iki kez artırılarak alıcı tarafından ödenir.



Yİ-ÜFE oranı her bir altı aylık dönem için en

fazla %12,5 oranında uygulanacak. Satışa sunulan taşınmazlar için ilk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden ay olup, ilk artış Ocak 2026 tarihinde uygulanacak.

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞ LİSTESİ