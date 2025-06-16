TOKİ açık artırma satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede? TOKİ 41 ilde 306 arsa satışı ödeme planı
TOKİ 41 ilde 306 arsayı açık artırma yöntemi ile satıyor. İlgililer arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Toplam tahmini bedeli 13 milyar 730 milyon 316 bin 71 TL olan arsalar için açık artırma satışı İstanbul ve Ankara'da olacak. Açık artırmaya katılacakların ilk olarak katılım bedeli ödemeleri gerekiyor. TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta?
TOKİ tarafından açık artırma satışları devam ediyor. Satışlara online olarak da katılmak mümkün. Alıcını bekleyen arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyonu alanları niteliğindedir. İşte, TOKİ açık artırma ayrıntıları...