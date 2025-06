TOKİ açık artırma satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede? TOKİ 41 ilde 306 arsa satışı ödeme planı

Açık artırmaya katılacaklar, toplantı öncesinde teminat bedellerini Emlak Yönetim'in Halk Bankası hesabına katılım bedellerin ödemeliler. Ya da toplantı günü salondaki veznelere satın almak istenen arsaların her biri için şu bedelleri ödemeleri gerekiyor:



Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL.



Arsalar yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile satılacak. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ ARSA SATIŞ LİSTESİ