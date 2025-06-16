TOKİ açık artırma satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede? TOKİ 41 ilde 306 arsa satışı ödeme planı

TOKİ 41 ilde 306 arsayı açık artırma yöntemi ile satıyor. İlgililer arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Toplam tahmini bedeli 13 milyar 730 milyon 316 bin 71 TL olan arsalar için açık artırma satışı İstanbul ve Ankara'da olacak. Açık artırmaya katılacakların ilk olarak katılım bedeli ödemeleri gerekiyor. TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta?

TOKİ açık artırma satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede? TOKİ 41 ilde 306 arsa satışı ödeme planı - 1

TOKİ tarafından açık artırma satışları devam ediyor. Satışlara online olarak da katılmak mümkün. Alıcını bekleyen arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyonu alanları niteliğindedir. İşte, TOKİ açık artırma ayrıntıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ açık artırma satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede? TOKİ 41 ilde 306 arsa satışı ödeme planı - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ açık artırma arsa satışı 19-20 Haziran günlerinde Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda saat 10:30'da yapılacak.

TOKİ açık artırma satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede? TOKİ 41 ilde 306 arsa satışı ödeme planı - 3

Adana, Adıyaman, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ illeri için açık artırma 19 Haziran Perşembe günü olacak.

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun ve Şanlıurfa illeri için de 20 Haziran'da satışlar yapılacak.

TOKİ açık artırma satışı ne zaman, saat kaçta ve nerede? TOKİ 41 ilde 306 arsa satışı ödeme planı - 4

Açık artırmaya katılacaklar, toplantı öncesinde teminat bedellerini Emlak Yönetim'in Halk Bankası hesabına katılım bedellerin ödemeliler. Ya da toplantı günü salondaki veznelere satın almak istenen arsaların her biri için şu bedelleri ödemeleri gerekiyor:

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL.

Arsalar yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile satılacak. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ ARSA SATIŞ LİSTESİ

DAHA FAZLA GÖSTER