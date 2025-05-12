TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) kura çekimi canlı yayın
TOKİ Adana kura çekimi için geri sayım sürüyor. Adana'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen toplam 2.132 konutun hak sahipleri, bugün kura çekimiyle belirlenecek. 2+1 ve 3+1 tipindeki konutların yer aldığı projelerin kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecek.
T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) 4.100/ 250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 2.Etap 980 Konut Projesi'nden 2+1 tipi 294 adet, 3+1 tipi 686 adet, Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 3.Etap 855 Konut Projesi'nden 2+1 tipi 303 adet, 3+1 tipi 552 adet ve Adana Seyhan 3.Etap 297 Konut Projesi'nden 3+1 tipi 297 adet toplamda 2.132 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 12 Mayıs 2025, kurumun resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.