TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) kura çekimi canlı yayın

TOKİ Adana kura çekimi için geri sayım sürüyor. Adana'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen toplam 2.132 konutun hak sahipleri, bugün kura çekimiyle belirlenecek. 2+1 ve 3+1 tipindeki konutların yer aldığı projelerin kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecek.

TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) kura çekimi canlı yayın - 1

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) 4.100/ 250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için;  Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 2.Etap 980 Konut Projesi'nden 2+1 tipi 294 adet, 3+1 tipi 686 adet, Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 3.Etap 855 Konut Projesi'nden 2+1 tipi 303 adet, 3+1 tipi 552 adet ve Adana Seyhan 3.Etap 297 Konut Projesi'nden 3+1 tipi 297 adet toplamda 2.132 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 12 Mayıs 2025, kurumun resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

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TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) kura çekimi canlı yayın - 2

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 2.Etap 980 Konut Projesi'nden konutu belirlenen hak sahipleri için 20 Mayıs – 26 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çukurova Şubesinde, Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 3.Etap 855 Konut Projesi'nden konutu belirlenen hak sahipleri için 20 Mayıs – 23 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Şubesinde ve Adana Seyhan 3.Etap 297 Konut Projesi'nden konutu belirlenen hak sahipleri için 20 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yağcami Şubesinde imzalanacak.

TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) kura çekimi canlı yayın - 3

PEŞİNAT VE TAKSİTLENDİRME SÜRECİ

Söz konusu projede kurada konutu belirlenmeyen hak sahipleri, Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) 4.100/ 250.000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecek.

TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) kura çekimi canlı yayın - 4

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacak. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak.

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