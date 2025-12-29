TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle 2025: TOKİ Adıyaman 6 bin 620 sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nasıl canlı izlenir?
29.12.2025 08:38
Son Güncelleme: 29.12.2025 11:19
Birkan Erol
TOKİ Adıyaman sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için ilk kura bugün deprem bölgesindeki Adıyaman’da çekilecek. Adıyaman'da yapılacak 6 bin 620 konut için gerçekleşecek hak sahibi belirleme kurasının nasıl canlı izleneceği başvuran vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nasıl canlı izlenir?
Adıyaman'da gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi için nefesler tutuldu. Bu hafta Adıyaman’ın yanı sıra Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman’da da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri olacak. Evlerin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, modern konutlarla hesaplı ödeme koşullarıyla yuva hayalini gerçeğe dönüştürecek. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir?
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman'da çekilecek.
İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başlayacak. Noter huzurunda yapılacak “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile 6 bin 620 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek.
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından düzenlenecek Adıyaman kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleşecek. Adıyaman'da uygun fiyatla ev sahibi olabilmek için başvuruda bulunan vatandaşlar bu heyecanı canlı olarak TOKİ'nin resmi Youtube hesabı üzerinden takip edebilecek.
TOKİ ADIYAMAN KURU ÇEKİMİ CANLI İZLE
İLK HAFTANIN KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Hak sahipliğini belirleyecek kuralar bugün (29 Aralık) Adıyaman’da başlatılacak.
30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de, 5 Ocak 2026’da Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak. TOKİ’nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.
DEPREM BÖLGESİNDE NE KADAR SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hatay’da 13 bin 289, Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Malatya’da 9 bin 609, Adıyaman’da 6 bin 620, Gaziantep’te 13 bin 890, Şanlıurfa’da 13 bin 690, Diyarbakır’da 12 bin 165, Adana’da 12 bin 400, Elazığ’da 3 bin 825, Osmaniye’de 2 bin 990, Kilis’te 1170 sosyal konut inşa edilecek.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.