Ankara ve Hatay TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı açıldı: İsim listesi ve kura sonuçları nasıl öğrenilir? (Kura çekimi canlı izle)

TOKİ kura çekimleri, Ankara ve Hatay ile devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Başkent Ankara ve Hatay'daki kura çekimleri, bugün başladı. Canlı kura çekilişiyle Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam, Hatay Merkez ve İskenderun'da inşa edilecek TOKİ evlerinin hak sahipleri belirleniyor. Peki, isim listesi ve kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Ankara ve Hatay TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı açıldı: İsim listesi ve kura sonuçları nasıl öğrenilir? (Kura çekimi canlı izle) - 1

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara ve 14 ilçedeki 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek. Ankara kura çekimleri 12 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

Ankara ve Hatay TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı açıldı: İsim listesi ve kura sonuçları nasıl öğrenilir? (Kura çekimi canlı izle) - 2

ANKARA VE HATAY KURALARI SAAT 10.00'DA BAŞLADI

TOKİ kura takvimi doğrultusunda Ankara kura çekimleri başladı. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Ankara'da 1563 ve Hatay'da 1450 konutun hak sahibi bugün belirlenecek. Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam, Hatay Merkez ve İskenderun konutlarının kuraları bugün saat 10.00 itibariyle başladı. 

TOKİ ANKARA CANLI KURA ÇEKİLİŞİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Ankara ve Hatay TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı açıldı: İsim listesi ve kura sonuçları nasıl öğrenilir? (Kura çekimi canlı izle) - 3

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebiliyor.​

Ankara ve Hatay TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı açıldı: İsim listesi ve kura sonuçları nasıl öğrenilir? (Kura çekimi canlı izle) - 4

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Ankara ve Hatay TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı açıldı: İsim listesi ve kura sonuçları nasıl öğrenilir? (Kura çekimi canlı izle) - 5

Başkentte 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ve kura tarihleri şöyle:

"2 Ocak'ta Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da 63 sosyal konut.

3 Ocak'ta Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Bala 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut.

4-5 Ocak'ta Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut.

6-8 Ocak'ta Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut.

9 Ocak'ta Sincan Saraycık'ta 1626 konut.

10 Ocak'ta Gölbaşı Gerder'de 1545 konut.

11-12 Ocak'ta ise Mamak'ta 3 bin 645 konut."

Ayrıca Haymana ilçesinde 200 konut için kura çekimi yapılacak.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralar çekilerek hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Ankara ve Hatay TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı açıldı: İsim listesi ve kura sonuçları nasıl öğrenilir? (Kura çekimi canlı izle) - 6

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralar çekilerek hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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