TOKİ Ankara ve Hatay kura sonuçlarıyla isim listesi açıklandı: TOKİ kura sonuç sorgulama sayfası

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara ve 14 ilçedeki 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek. Ankara kura çekimleri 12 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
TOKİ kura takvimi doğrultusunda 10 gün sürecek Ankara kura çekimleri başladı. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Ankara'nın yanı sıra Hatay'da inşa edilecek konutların hak sahipleri de bugün (2 Ocak) gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam, Hatay Merkez ve İskenderun konutlarının hak sahipleri TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden de duyuruldu.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebiliyor.
Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
3 Ocak'ta Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Bala 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut.
4-5 Ocak'ta Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut.
6-8 Ocak'ta Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut.
9 Ocak'ta Sincan Saraycık'ta 1626 konut.
10 Ocak'ta Gölbaşı Gerder'de 1545 konut.
11-12 Ocak'ta ise Mamak'ta 3 bin 645 konut."
Ayrıca Haymana ilçesinde 200 konut için kura çekimi yapılacak.
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralar çekilerek hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralar çekilerek hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.