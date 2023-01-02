TOKİ Ankara ve Hatay kura sonuçlarıyla isim listesi açıklandı: TOKİ kura sonuç sorgulama sayfası

2022 yılında başlayan TOKİ kura çekimleri, yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. TOKİ kura takvimi doğrultusunda bugün Ankara ve Hatay'da inşa edilecek konutların kurası gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan canlı kura çekimleri YouTube üzerinden izlenebiliyor. TOKİ kura sonuçları ardından hak sahiplerinin isim listesi kurumun resmi internet adresinden görüntülenebilecek. Peki, TOKİ Ankara ve Hatay isim listesi ve kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Ankara ve Hatay kura sonuçlarıyla isim listesi açıklandı: TOKİ kura sonuç sorgulama sayfası - 1

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara ve 14 ilçedeki 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek. Ankara kura çekimleri 12 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ Ankara ve Hatay kura sonuçlarıyla isim listesi açıklandı: TOKİ kura sonuç sorgulama sayfası - 2

ANKARA VE HATAY KURALARI SAAT 10.00'DA BAŞLADI

TOKİ kura takvimi doğrultusunda 10 gün sürecek Ankara kura çekimleri başladı. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Ankara'nın yanı sıra Hatay'da inşa edilecek konutların hak sahipleri de bugün (2 Ocak) gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam, Hatay Merkez ve İskenderun konutlarının hak sahipleri  TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden de duyuruldu. 

TOKİ ANKARA CANLI KURA ÇEKİLİŞİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Ankara ve Hatay kura sonuçlarıyla isim listesi açıklandı: TOKİ kura sonuç sorgulama sayfası - 3

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebiliyor.​

TOKİ Ankara ve Hatay kura sonuçlarıyla isim listesi açıklandı: TOKİ kura sonuç sorgulama sayfası - 4

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Ankara ve Hatay kura sonuçlarıyla isim listesi açıklandı: TOKİ kura sonuç sorgulama sayfası - 5

ANKARA KURA TAKVİMİ

3 Ocak'ta Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Bala 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut.

4-5 Ocak'ta Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut.

6-8 Ocak'ta Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut.

9 Ocak'ta Sincan Saraycık'ta 1626 konut.

10 Ocak'ta Gölbaşı Gerder'de 1545 konut.

11-12 Ocak'ta ise Mamak'ta 3 bin 645 konut."

Ayrıca Haymana ilçesinde 200 konut için kura çekimi yapılacak.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralar çekilerek hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ Ankara ve Hatay kura sonuçlarıyla isim listesi açıklandı: TOKİ kura sonuç sorgulama sayfası - 6

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralar çekilerek hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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