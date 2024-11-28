TOKİ Arnavutköy kura çekimi tamamlandı: TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
İstanbul Arnavutköy'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında 3718 daire sahiplerini buldu. Arnavutköy 3+1 sosyal konut kura sonuçları, TOKİ’nin YouTube kanalında canlı yayında açıklandı. Peki, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Arnavutköy'de 100.000 Sosyal Konut Projesi hayata geçirilmişti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi 27 Kasım – 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi.