TOKİ Arnavutköy kura çekimi tamamlandı: TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ ARNAVUTKÖY KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Arnavutköy 2+1 ve 3+1 konut belirleme kurası TOKİ’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği kura çekilişi, isimler gizli şekilde gerçekleşiyor.



TOKİ Arnavutköy kura çekiliş sonuçları noter onayından sonra akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sayfasında ve e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek.