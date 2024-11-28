TOKİ Arnavutköy kura çekimi tamamlandı: TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

İstanbul Arnavutköy'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında 3718 daire sahiplerini buldu. Arnavutköy 3+1 sosyal konut kura sonuçları, TOKİ’nin YouTube kanalında canlı yayında açıklandı. Peki, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Arnavutköy kura çekimi tamamlandı: TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Arnavutköy'de 100.000 Sosyal Konut Projesi hayata geçirilmişti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi 27 Kasım – 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ Arnavutköy kura çekimi tamamlandı: TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 2

SATIŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut belirleme kura çekilişinin ardından, hak sahipleri ile Ziraat Bankası şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 9 Aralık 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında imzalanacak.

TOKİ Arnavutköy kura çekimi tamamlandı: TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 3

TOKİ ARNAVUTKÖY KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Arnavutköy 2+1 ve 3+1 konut belirleme kurası TOKİ’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği kura çekilişi, isimler gizli şekilde gerçekleşiyor.

TOKİ Arnavutköy kura çekiliş sonuçları noter onayından sonra akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sayfasında ve e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

TOKİ Arnavutköy kura çekimi tamamlandı: TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 4

İSTANBUL ARNAVUTKÖY 100 BİN SOSYAL KONUT 3+1 KONUT BELİRLEME KURASI

TOKİ Arnavutköy kura çekimi tamamlandı: TOKİ Arnavutköy kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? - 5
DAHA FAZLA GÖSTER