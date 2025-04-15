TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ 44 ilde açık artırma ile arsa satışı nasıl olacak?

TOKİ açık artırma ile 44 ilde 545 arsayı satışa çıkıyor. İlgililer ise açık artırmaya katılabilmek için farklı tutarlarda teminat bedeli ödemek durumunda. Yüzde 25 ve 40 peşinatla 48 ay vade ya da 36 ay vade ile arsa sahibi olmak mümkün. TOKİ açık artırma arsa satışı iki ayrı günde düzenlenecek. Peki, TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta?

TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ 44 ilde açık artırma ile arsa satışı nasıl olacak? - 1

TOKİ'den arsa satın almaka isteyenler sahip olmak istedikleri her bir arsa için teminat bedelini belirtilen banka hesabına ya da açık artırma günü veznelere ödemeliler. Vadeli satışlarda, peşin ödeme durumunda yüzde 15 indirim söz konusu olacak. İşte, TOKİ arsa satışı ayrıntıları...

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TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ 44 ilde açık artırma ile arsa satışı nasıl olacak? - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE ARSA SATIŞI NE ZAMAN, HANGİ İLLERDE?

LOT 001-294 için açık artırma ile arsa satışları; Diyarbakır, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Malatya, Van ve Ağrı için 16 Nisan Çarşamba günü saat 10:30'da olacak.

LOT 295-552 için açık artırmalar; Mardin, Şanlıurfa, Konya, Ankara, Konya, Eskişehi, Balıkesir, Denizli, Burdur, Yalova, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Elazığ, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Düzce, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Erzincan, Muş illerine yönelik olarak 17 Nisan Perşembe günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

İstanbul'daki açık artırma satışları; İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda, Ankara'da ise Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde olacak.

TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ 44 ilde açık artırma ile arsa satışı nasıl olacak? - 3

Açık artırmaya katılacak arsa taliplilerinin ilk olarak Emlak Yönetim'in Halk Bankası hesabına satın almak istedikleri her bir arsa için aşağıdaki tutarlarda teminat bedeli ödemeleri gerekiyor. Her bir katılım teminatı için kişilere bayrak verilecek. Teminat bedeleri şöyle:

TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ 44 ilde açık artırma ile arsa satışı nasıl olacak? - 4

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 – 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 – 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 TL’ den fazla olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL.

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