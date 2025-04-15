TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ 44 ilde açık artırma ile arsa satışı nasıl olacak?
TOKİ açık artırma ile 44 ilde 545 arsayı satışa çıkıyor. İlgililer ise açık artırmaya katılabilmek için farklı tutarlarda teminat bedeli ödemek durumunda. Yüzde 25 ve 40 peşinatla 48 ay vade ya da 36 ay vade ile arsa sahibi olmak mümkün. TOKİ açık artırma arsa satışı iki ayrı günde düzenlenecek. Peki, TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta?
TOKİ'den arsa satın almaka isteyenler sahip olmak istedikleri her bir arsa için teminat bedelini belirtilen banka hesabına ya da açık artırma günü veznelere ödemeliler. Vadeli satışlarda, peşin ödeme durumunda yüzde 15 indirim söz konusu olacak. İşte, TOKİ arsa satışı ayrıntıları...